Joker Folie à Deux Lady Gaga.jpg Lady Gaga en modo Harley Quinn.

Sin embargo, hay que saber que Joker: Folie à Deux formará parte de la marca "Elseworlds" de DC Studios, una serie de historias alternativas que suceden en un universo diferente al que la compañía tiene planeado de acá a diez años con James Gunn y Peter Safran como sus líderes.

Joker Folie à Deux Joaquin Phoenix.jpg Arthur Fleck caminando por las calles de Ciudad Gótica.

A este universo cinematográfico alternativo -no canónico- también lo componen The Batman, la película protagonizada por Robert Pattinson, y su futura secuela ya anunciada para octubre de 2025, The Batman Part II.

Joker Folie à Deux Joaquin Phoenix 1.jpg Nueva imagen de Joker 2 con Joaquin Phoenix metido en el personaje.