Joker 2 sigue adelante con Lady Gaga y Joaquin Phoenix

La estrategia publicitaria de Phillips es similar a la primera película de Joker que protagonizó Phoenix, revelando de a poco algunas imágenes en las redes sociales para sembrar curiosidad entre los fanáticos de DC.

Hay que recordar que la primera película de Joker dirigida por Phillips estaba totalmente descolgada del universo DC. Es más, la propuesta tiene numerosas referencias a la historia del villano más famoso de Ciudad Gótica, incluyendo a Bruce Wayne y el asesinato de su familia. Pero está lejos de aventuras heroicas y efectos especiales.

joaquin-phoenix Joker.jpg Joaquin Phoenix en una escena de Joker.

Joker usó el mundo de DC para contar una historia que tiene a la salud mental como centro de la escena. La interpretación de Joaquín Phoenix le valió el Oscar al mejor actor en 2020.

Después del éxito de Joker, considerada por muchos una obra maestra del cine, muchos aseguraron que no habría segunda parte. Hasta trascendió que Phoenix había dejado en claro que haría una y solo una película interpretando al Guasón.

Sin embargo, tiempo atrás, en las redes sociales de Lady Gaga, se habló de la segunda parte de Joker, con la participación de Joaquin Phoenix. Muchos creyeron, en principio, que se trataba de una fake new, pero el tiempo demostró que era totalmente cierto, más con el visto bueno de Warner Bros..

Joaquin Phoenix.jpg La actuación de Joaquin Phoenix en Joker le valió el Oscar en 2020 al mejor actor.

Phillips aprovechó San Valentín para publicar la foto de Lady Gaga y Joaquín Phoenix (Harley Quinn y Joker) y dar un guiño a los fanáticos sobre el avance de la película.

En la fotografía se nota a Phoenix con el maquillaje que usó en en la primera película. Es más, sus facciones se notan marcadas, ya que para hacer este personaje el actor bajó notablemente de peso.

Hasta el momento no hay información oficial sobre la trama de esta segunda entrega. La película podría seguir la misma historia que en los cómics, donde el origen de Harley Quinn se explica a través de la Doctora Harleen Quinzel, una médica que trabaja como psiquiatra en el Asilo de Arkham y que, poco a poco, se va obsesionando con el Joker -quien es su paciente- al mismo tiempo que va entrando en la locura.

La secuela llevará el nombre de Joker: Folie à Deux y formará parte de la marca "Elseworlds" de DC Studios, una serie de historias alternativas que suceden en un universo diferente al que la compañía tiene planeado de acá a diez años con James Gunn y Peter Safran a la cabeza. No hay fecha cierta de estreno, pero se especula que será a mediados de 2024.

A este universo cinematográfico alternativo -no canónico- también lo componen The Batman, la película protagonizada por Robert Pattinson, y su futura secuela ya anunciada para octubre de 2025, The Batman Part II.