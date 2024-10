Luis Fonsi vuelve a Mendoza para celebrar los 25 años de su carrera

Luis Fonsi vuelve a Mendoza tras varios años, con una renovada propuesta en escena, para conmemorar sus 25 años de camino en la música, donde interpretará sus grandesm éxitos y su reciente material “El Viaje”.

Gira Aniversario y “El Viaje” su nuevo disco

Uno de los artistas más importantes de la música latina deleitará a su público, no solo por su talento y carisma, si no también, por el reciente lanzamiento de “El viaje” su onceavo álbum de estudio, que es uno de los más versátiles de su exitosa carrera. No solo por la variedad de géneros musicales que acompañan a los 12 temas, sino también por la interpretación de Fonsi.