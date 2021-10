Los románticos mensajes entre Coti y Cande Tinelli por el primer aniversario

Y añadió: "Te amo @cotioficial , gracias por devolverme la sencillez y la sonrisa. Sin vos siento hoy que no soy nada. Sos una persona increíble, tan sensible, generosa, y humilde. Te amo eternamente Octubre por 100pre a tu lado".

Por su parte, el cantante manifestó junto a un video con Lelé: "Te vi. Octubre loco perdido. Incendiábamos el nido. Tu corazón con el mío. Camuflados los latidos. Octubre loco gigante. Revolución delirante. Flaca de ojitos brillantes. Fue para toda la vida. Si me olvida que sea un día en que yo no me levante. Feliz año juntos mi amor @candelariatinelli".

Desde que comenzó el romance ambos se muestran inseparables y pasan por un gran momento de la relación. Coti comenzó a salir con Cande tras separarse de Valeria Larrarte luego de 25 años de matrimonio y con quien tiene cuatro hijos: Maia, Iván, Leyre y Dylan.