Los detalles que no viste del trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Pero no solamente aparecen personajes conocidos en el trailr de Doctor Strange 2, sino que hay varios detalles nuevos. Acá te mostramos todo lo que dejó el avance de la nueva película de Marvel.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura | Teaser Oficial | Subtitulado

Nuevos personajes en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

En el trailer de Doctor Strange 2, se ve en un momento a Stephen Strange con dos jóvenes detrás. Una de ellas lleva una campera con una estrella blanca. Se trata de América Chávez, interpretada por Xochitl Gómez. La joven personofica a Miss América. Es una heroína creada en el 2011.

Tiene varios podores, como super fuerza, es rápida y puede volar. En las historietas formó parte de los Jóvenes Vengadores. Aún no se sabe su rol en la segunda parte de Doctor Strange. En los cómics ella pertenece a otra Tierra. Su madre se sacrifica para salvar su dimensión, mientras que ella es lanzada por el Multiverso a la Tierra y se convierte en heroína.

Miss america, doctor strange 2.jpg La actriz también difundió la parte en la que aparece Miss América en Doctor Strange 2

La conexión de Doctor Strange 2 con What If

En un momento del trailer de Doctor Strange 2 se puede ver al protagonista hablando con un personaje casi igual a él. Se trata de otro hechicero supremo.

Los que han visto What If han podido ver esta variante de Doctor Strange que no es precisamente muy buena y que, de estar presente en la película, podría crear un enfrentamiento entre ambos Strange.

Rachel Mc Adams vuelve en Doctor Strange pero...

La actriz Rachel Mc Adams vuelve a estar en la secuela de la película del Hechicero Supremo pero teniendo en cuenta el multiverso no se sabe en qué rol.

En el trailer se ve a Strange observando cuando ella, en su vestido blanco, camina hacia el altar, mostrando que ya superó al hechicero y que está involucrada en una relación en la que apuesta a largo plazo.

Sin embargo, el fandom lanzó otra teoría y es que se podría tratarse de Clea, una discípula de Strange y que es Hechicera Suprema en otra dimensión. Esto se ve reforzado por la imagen en la que se la ve junto al Hechicero y a América Chávez.

La teoría sobre Wanda Maximoff

En el trailer de Doctor Strange 2, se lo ve al protagonista yendo a buscar a la Bruja Escarlata, pero... según lo sucedido en WandaVision, esta podrìa ser solamente una proyección de ella, mientras ella intenta resolver lo ocurrido en WestView.

Doctor Strange 2, Bruja escarlata, Wanda.jpg

Que el Hechicero Supremo la busque a ella no es casual. Mientras Wanda se ha dedicado a estudiar el Darkhold, también se ha convertido en una de las pocas personas que puede vencer a cualquier hechicero supremo.

Cuándo se estrena Doctor Strange 2 en Argentina

El estreno de Doctor Strange 2 o Doctor Strange in the Multiverse of Madness se podrá ver a partir del 6 de mayo de 2022.