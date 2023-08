Los Auténticos Decadentes en Arena Maipú Stadium.jpg Los Auténticos Decadentes hicieron explotar el Arena Maipú Stadium.

Con La Deca (como los llamaban sus fanáticos en algún momento a finales de los 80) la fiesta está asegurada. Tienen tantos hits que, para tocarlos todos (casi todos), deben hacer un mix cerca del final del show. Aun así, quedan temazos afuera de la set list, por ejemplo: "La bebida, el juego y las mujeres" o "Diosa".

A lo largo de tres décadas y media de carrera los Decadentes no solo lograron ser populares como querían, sino también dueños de un sonido propio, poderoso y de altísima calidad. Los Auténticos Decadentes son una especie de Les Luthiers de la música popular, con un repertorio que va de la cumbia al rock pasando por la murga hasta llegar a las más bellas canciones pop.

En este sentido, las voces de Gustavo "Cucho" Parisi, Jorge Serrano, Diego Demarco y Martín "La Mosca" Lorenzo se van turnando para que los éxitos de la banda sigan sonando: "Somos" (una declaración de principios Decadentes), "Cómo me voy a olvidar", "Pendeviejo" (que describe a gran parte del público) "Los piratas" (que describe a otra gran parte del público), "Corazón" (acaso la mejor cumbia de la historia argentina) y "Amor", tema en el que un problema técnico paró el show por 15 minutos.

Con muchísimo oficio (y paciencia de la gente) Los Auténticos Decadentes volvieron al escenario para improvisar un set de percusión mientras se solucionaba la falla. Y fue el mismo público el que entonó las estrofas de "Vení Raquel".

Superado el problema, Serrano retomó el tema "Amor" (que popularizaron con la chilena Mon Laferte) para darle paso a Demarco con "La prima lejana", "Besándote" y "El Gran Señor".

Luego fue el turno del disco doble ADN, que versiona grandes temas del rock nacional. Los elegidos fueron "Costumbres Argentinas" y "Los Viejos vinagres" que el público cantó con emoción mientras en las pantallas de video acompañaban Miguel Abuelo y Luca Prodan.

Después, la parte fuerte (más fuerte todavía) de la noche en la que sonó un hit detrás de otro para desatar la locura absoluta en el Arena Maipú Stadium: "Vení Raquel", "El murguero", "Un osito de peluche de Taiwán", "El pájaro vio el cielo y se voló", "No me importa el dinero" (cantado a dúo con Julieta Venegas gracias a la perfecta coordinación con la pantalla gigante) y "Jurabas tú". Luego vino un mix que incluyó "No puedo", "El dinero no es todo", "Ya me da igual", "La marca de la gorra" y "Entregá el marrón".

Para cerrar un show tremendo, potente e inolvidable la canción elegida fue "Gente que no", tema que parte de los Decadentes compuso cuando compartía formación con Todos tus muertos.

Para los bises quedaron "La guitarra", "Loco (tu forma de ser)" y -ahora sí- el gran cierre con "Y la banda sigue".

Luego comenzó la Fiesta Grossa en manos de dee jays que hicieron bailar a todos hasta las 5.