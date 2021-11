Lo mejor y más reciente del rock y lo que se viene

Placebo

La esencia está intacta. A lo largo de más de 20 veinte años, la banda londinense ha logrado recoger varios sencillos dignos de escuchar. Solo por mencionar al híper conocido Nancy Boy o al potente Special Needs, los temas que construye este grupo tienen mayormente estructuradas bien estudiadas que han logrado agradar al público rockero.

Luego de ocho años sin atisbos de un disco de estudio, Placebo anticipa un agradable panorama de lo que será su próximo disco de la mano del sencillo Beautiful James. La banda londinense ya tiene previsto el lanzamiento de Never Let Me Go para el 22 de marzo de 2022. Manteniendo su estilo característico, el próximo álbum del dueto que contará con 13 canciones, se deja entrever con letras que buscan normalizar las relaciones amorosas sin límites de género, palabras acompañadas por melodías sintéticas y un buen ritmo. Al anticipo del álbum de estudio también se le sumó Surrounded By Spies, un tema interesante, bien estructurado, que quiere acercarse a la oscuridad que solía manejar Placebo en sus tiempos de gloria.

Luego de varios años de inactividad, la icónica banda parece tener entre manos buen material que nos permiten degustar con dos anticipos que merecen ser escuchados.

placebo-never-let-me-go-1024x1024.jpg

Stereophonics

El cuarteto galés vuelve con un nuevo disco luego del exitoso Kind de 2019. Este último, caracterizado por el estilo pop-rockero de la banda en su versión más tranquila, deleita cualquier cuerpo apenas sensible con los riffs de Bust this town, los acordes simples pero certeros de la balada Fly like an eagle o la inconfundible voz de Kelly Jones que acaricia cualquier oído en Stitches.

Con la excusa de festejar 25 años de trayectoria, la banda anunció la publicación de su nuevo disco Oochya! que saldrá el próximo 4 de marzo de 2022. Aunque aún faltan algunos meses, ya conocemos dos de los quince temas que tendrá el álbum: Do you feel my love y Hanging On Your Hinges, dos canciones que dejan entrever la tendencia rockera hacia la que Stereophonics parece apuntar con su próximo álbum de estudio, uno mucho más movido que el antecesor 'Kind'.

stereophonics-announce-festival-warm-up-dates-amy-2019--1476712971-940x600.jpg

Si todavía no le diste una oportunidad a esta banda, te recomendamos optar por Maybe tomorrow, Mr. Writer y I wanna get lost with you. Un viaje de ida hacia temas pegajosos que no vas a poder dejar de reproducir.

Foo Fighters

Parece ser inagotable la fuente de creatividad que alimenta la mente de los Foo. Esta banda de hard-rock, creadora de decenas de éxitos desde sus comienzos en 1994 tras la muerte de Kurt Cobain, visita nuestro país a principios del próximo año en lo que será la vuelta del festival Lollapalooza y qué mejor ocasión para dedicarle un buen rato a su más reciente álbum que seguramente tocarán en marzo de 2022 en Argentina.

Te puede interesar: comenzaron las ventas para el Lollapalooza 2022

El álbum Medicine at Midnight sorprendió a principios de este año con una tendencia más comercial de la que suele manejar la banda estadounidense, aunque sin dejar de lado la esencia rockera característica de la banda que lidera Dave Grohl. Con un álbum un tanto variado en cuanto a género, se vuelve entretenido adentrarse en este disco a través del ritmo funky que lleva Cloudspotter, luego acomodar los sentidos con la guitarra acústica de Waiting on a war que le da forma a una melodía sumamente confortable, y seguir con No Son of Mine para quienes necesitan de los habituales gruñidos de Grohl.

FOO-FIGHTERS-WEB-SLEEVE.jpg

Richard Ashcroft

Y si hablamos de reversiones bien logradas, vale mencionar al reciente Acoustic hymns vol 1 que vio la luz hace menos de un mes de la mano de Richard Ashcroft. Luego de 22 años sin los derechos de autor de Bittersweet Symphony, el líder de la disuelta banda inglesa The Verve se dio el lujo de reversionar el himno que le devolvieron los Rolling Stones hace tan solo 2 años. Al clásico reversionado se le suman las inconfundibles Sonnet y Lucky Man, además de algunas canciones de Ashcroft en su fructuosa carrera solista como This thing called life y A song for the lovers, todas grabadas en formato unplugged en el icónico Abbey Road de Inglaterra. Además, la lista de 12 canciones incluye una colaboración con el ex líder de Oasis, Liam Gallagher, en C'mon People (We're Making It Now). Un álbum acústico en el que se disfruta una gran variedad de instrumentos los cuales, sumados a la especial voz de Ashcroft, logran recrear un producto ya existente con indiscutible calidad.