Lizy Tagliani confesó en La Peña de Morfi que fue abusada de pequeña por un familiar

"Aprendí a defenderme sola. Creo que mi madre lo sabía, pero no de mi boca. Era alguien que ella amaba mucho, y cuando comprendí la gravedad de la situación, preferí no hablar de ello porque, a la vez, era la única persona que me ayudaba. Me dio trabajo mucho después, a los 14 años", añadió. "Era un tío. Cuando me di cuenta de que no estaba bien, se lo dije a él y me respondió que yo lo provocaba, que era culpa mía porque él dormía la siesta y yo lo provocaba. Con eso, pasé mucho tiempo sin poder decir nada. Mis tías, creo que en alguna ocasión vieron algo... ", explicó Lizy ante la pregunta de Georgina sobre la identidad del abusador dentro de su familia. Luego, recordó un momento en el que su primita y ella caminaban hacia un corso y su abusador la amenazó de muerte si decía algo.

Lizy-Tagliani-novio-mendocino-Sebastian-Nebot1.jpg Lizy Tagliani confesó que su marido, el mendocino Sebastián Nebot, se enteró de lo acontecido durante la niñez de la conductora este domingo por la tele.

"Nunca más le dirigí la palabra ni me acerqué nunca más cuando tuve la oportunidad. Nunca me atreví a contarle la verdad a mi madre porque él la hacía feliz", continuó. "Mi marido se está enterando de esto ahora, pobre", se lamentó Lizy refiriéndose a Sebastián Nebot.

Lizy había comenzado la charla recordando anécdotas de su infancia antes de hablar sobre su libro "La felicidad terrible", que escribió junto a Hernán Casciari. El momento emotivo fue palpable en el estudio y en la propia Georgina, quien dejó que Lizy se expresara y le ofreció su mano y una escucha atenta. El momento se replicó en las redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su cariño hacia Lizy y la importancia de que las víctimas puedan hablar cuando lo necesiten y en el momento que les salga.

Ya por la noche del domingo, Lizy Tagliani le agradeció a través de Instagram a Georgina Barbarossa por el apoyo recibido.