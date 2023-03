“The Last Of Us” se estrenó este 2023 en HBO Max, y desde antes de su estreno, los amantes de la historia, que fue tomada de uno de los juegos más populares de los últimos 10 años, no han dejado de hablar con ellas. Con un relato muy fiel al videojuego, la serie de zombies emociona y entristece a los amantes del producto, tras confirmar que el próximo domingo se estrenará el último capítulo de la primera temporada.