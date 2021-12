La reacción de Tom Holland al conocer a Messi

El actor británico de 25 años, que también será el protagonista principal de la película Uncharted en el papel de Nathan Drake (su estreno está previsto para el 18 de febrero de 2022), se encuentra por estos días en Francia promocionando la cinta de Spider-Man. Este miércoles compartió un video desde su cuenta de Instagram donde muestra lo que estuvo viviendo estos días.

En el clip que dura aproximadamente un minuto se lo ve dando una entrevista junto a la actriz Zendaya, coprotagonista de Spider-Man y, al parecer, actualmente pareja del actor, sobre la película de Marvel. También se lo ve recorriendo las instalaciones del PSG, cuando llega al vestuario Holland se "roba" una camiseta de Messi. Obviamente lo hizo en broma.

Tom Holland llevándose una camiseta de Messi.jpg Tom Holland se lleva una camiseta de Messi.

Luego el video lo muestra en la gala del Balón de Oro, allí se lo hablando con Robert Lewandowski, con el francés Kylian Mbappé y el saludo con Messi y la posterior reacción de emoción del actor.

La película Spiderman No Way Home mostrará a Peter Parker haciendo frente al hecho de que su mayor secreto ha sido revelado ante la sociedad, es decir: él es El Hombre Araña. Por eso, como se muestra en el adelanto, se reúne con el Doctor Strange para que le ayude a hacer que esa revelación no haya sucedido nunca.

Sin embargo, el hechizo alterará la estabilidad del espacio-tiempo, trayendo serias consecuencias y nuevos peligros... y algunos ya conocidos. La duda es si los antiguos hombres araña interpretados por Andrew Garfield o Tobey Maguire serán de la partida, aunque más no sea con algunos cameos.