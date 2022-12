Paramount Plus y Star Plus son dos de las opciones más elegidas por los amantes de las series y películas por su gran biblioteca de opciones para entretenernos por varias horas, y si con lo que ya había para mirar no te bastaba, el reciente film de la pantalla grande protagonizado por Tom Cruise está por sumarse a la lista desde fines de diciembre y la rompe dentro de la crítica de los cinéfilos.