La película de acción de Netflix que recién se estrenó y ya es la más vista del país

Los nuevos lanzamientos de este mes, sin dudas, fueron muy bien recibidos por los televidentes, logrando ubicarlos como grandes favoritos. "El hombre de Toronto" no fue la excepción, ya que logró volverse tendencia rápidamente en Netflix.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: los estrenos de series y películas en julio 2022

Esta comedia de acción es un tanto extensa, puesto que dura 2 horas, pero, de igual manera, logró captar por completo la atención de una enorme mayoría de usuarios.

La producción de Patrick Hughes, sin dudas, logra entretener de principio a fin a su audiencia, gracias a las increíbles interpretaciones de sus protagonistas, y no tanto por la trama o los diálogos.

Incluso, su particular manera de estar filmada también fue un elemento clave para el éxito.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix reventó la pantalla con un thriller del guionista de Deadpool

El nuevo estreno de Netflix es protagonizada por Kevin Hart y Woody Harrelson, y cuenta también con un gran elenco a sus espaldas, entre los que se encuentran Kaley Cuoco y Jasmine Mathews.

The Man From Toronto | Kevin Hart and Woody Harrelson | Official Trailer | Netflix