La cabeza de la araña, thriller de netflix del guionista de Deadpool.jpg La cabeza de la araña, el impactante thriller que estrenó Netflix y es furor sensacine.com

De qué trata La cabeza de la araña, el thriller de Netflix del guionista de Deadpool

"Un prisionero en una cárcel de alta tecnología empieza a cuestionar el propósito de las drogas para controlar las emociones que está probando para un genio farmacéutico", asegura el argumento de Netflix.

Steve Abnesti (Chris Hemsworth) es un brillante farmacéutico y visionario que usa algunas drogas que alteran las emociones de las personas como un experimento para mejorar la vida de las gente a futuro.

Pero para poder hacer sus ensayos, Steve utiliza a los convictos que están encerrados en una prisión de vanguardia dirigida por él. A cambio, los delincuentes tendrán una reducción en sus años de sentencia.

Chris Hemsworth protagoniza la película de Netflix, La cabeza de la araña.jpg Chris Hemsworth se pone en la piel de un farmacéutico con pocos escrúpulos. sensacine.com

Sin embargo, como las drogas no están autorizadas, los prisioneros deberán firmar un consentimiento. No se sabe qué es lo que los estupefacientes pueden generar en las personas.

La cabeza de la araña se sitúa en un futuro cercano. Los puntos claves, un cuarto cerrado con vidrios y un farmacéutico que observará los efectos de los narcóticos y querrá llevar sus ensayos hasta las últimas consecuencias.

Netflix afirma que es un thriller inusual e intenso. Tiene una duración de una hora y 47 minutos. La dirección es de Joseph Kosinski, conocido por Tron: El legado y Top Gun: Maverick.

La película está inspirada en un cuento del escritor estadounidense, George Saunders. El relato llamado Escape from Spiderhead, fue publicado en The New Yorker.

La cabeza de la araña, reparto de la película de Netflix

Chris Hemsworth (Steve Abnesti)

Miles Teller (Jeff)

Charles Parnell (Knowles)

Jurnee Smollett (Lizzy)

Nathan Jones (Rogan)

Angie Milliken (Sarah)

Joey Vieira (Miguel)