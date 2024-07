La Inteligencia Artificial eligió los mejores temas de los Rolling Stones, ¿habrá acertado?

►TE PUEDE INTERESAR: Los Rolling Stones iniciaron su gira, ¿vienen a Argentina?

Este 26 de julio, Mick Jagger cumple 81 años y en el marco de esta celebración se desafió al ChatGPT, el chatbot de OpenAI, a elegir las mejores cinco canciones de la historia de los Rolling Stones.

"Estas canciones no solo son algunas de las más populares de los Rolling Stones, sino que también han dejado una marca indeleble en la historia del rock", señaló la Inteligencia Artificial.

Estos son las mejors canciones de Los Rolling Stones, según la Inteligencia Artificial

1 "(I Can't Get No) Satisfaction" (1965)

2 "Paint It Black" (1966)

3 "Sympathy for the Devil" (1968)

4 "Gimme Shelter" (1969)

5 "Angie" (1973)

