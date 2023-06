La Filarmónica de Mendoza interpretará a Beethoven y David bajo la batuta de Natalia Salinas

►TE PUEDE INTERESAR: Miguel Mateos inicia en Mendoza su gira sinfónica nacional

Los expertos han dejado claro: Ludwing van Beethoven logró llevar la música hacia otras posibilidades y temperamentos, y es considerado uno de los compositores más influyentes de la música sinfónica. Ferdinand David, también alemán como Beethoven, fue un destacado violinista y compositor de su época, con piezas de enorme belleza.

El concierto de este viernes comenzará a las 21. Las entradas están a la venta a través de entradaweb.com.ar.

El Programa

Ludwig van Beethoven: Obertura Coriolano, Op. 62

Ferdinand David: Concertino para trombón y orquesta.

Ludwig van Beethoven: Sinfonía Nº 6 en Fa mayor, Op. 68 Pastoral

Acerca de Ludwing van Beethoven

Es uno de los compositores, pianistas y directores de orquesta más emblemáticos de la transición entre los siglos XVIII y XIX. Gracias a su creatividad y atrevimiento, la música alcanzaría un desarrollo inesperado y maravilloso hacia la libertad y la expresión individual. Tanta es su importancia, que Beethoven es considerado el último de los representantes del clasicismo musical y, al mismo tiempo, el precursor del romanticismo.

Ludwig van Beehtoven: Obertura Coriolano, Op. 62

Esta obertura se inspiró en la obra de Heinrich von Collin (dramaturgo austríaco) Coriolan, basada en una de las tragedias menos frecuentes de William Shakespeare, Coriolanus. La obra de Collin tuvo cierto éxito en el escenario vienés durante un tiempo después de su creación en 1802 y posteriormente, desapareció de la vista. Resurgió en 1807 en el palacio del príncipe Lobkowitz, patrón de Beethoven, pieza que se utilizó para la nueva obertura que presentaba Beethoven. La obra de Collin, reseñan las crónicas, “se hundió como una piedra”, mientras que la tremenda obertura de Beethoven perdura.

Beethoven sin duda se identificó con la historia de Shakespeare, de un hombre solitario que se opone heroicamente al sistema. El primer tema tormentoso de la obertura, en Do menor, muestra la naturaleza rebelde de Coriolano, el segundo tema (un tono más alto) se asocia con humanidad que parece ganarse a su hijo. Luego, el tema de Do menor regresa con menos convicción y la música literalmente se desmorona, al igual que Coriolano, cuyo único destino posible es la muerte. En la obra original de Shakespeare es asesinado por los volscos, cuyo ejército finalmente se niega a dirigir contra Roma. En Collin cae sobre su propia espada. En Beethoven se desvanece, casi imperceptiblemente.

Ludwig van Beethoven: Sinfonía Nº 6 en Fa mayor, Op.68 Pastoral

La Sinfonía Nº 6 en Fa mayor Op. 68 fue creada paralelamente con la quinta sinfonía, durante 1807 y 1808. El estreno también fue simultáneo, en el mismo concierto en el teatro An der Wien el 22 de diciembre de 1808. Es la llamada Sinfonía Pastoral. En ella Beethoven expresa su amor por la naturaleza y la vida en el campo. Más que una descripción paisajística, Beethoven quiere mostrar sensaciones. Pero esta obra ha quedado como el origen de la música programática -que busca crear imágenes en el espectador-, de la cual durante el romanticismo nacería el poema sinfónico.

El primer movimiento allegro ma non troppo fue descrito por el propio Beethoven como “Despertar de sentimientos felices al encontrarse en el campo”. Beethoven no hace una pintura del campo, sino que hace renacer sentimientos en el oyente, expresando sensaciones en música.

El segundo movimiento andante molto mosso, se subtitula “Escena junto al arroyo”. Un movimiento en forma sonata, en el cual el oyente es arrastrado a un ambiente de contemplación de la naturaleza. En el primer tema las trompas inician una pauta que se opone al ritmo de las cuerdas, creando un movimiento como el de un arroyo, que no para de deslizarse tranquilamente. Al final, aparecen las famosas canciones de los pájaros, el ruiseñor, la codorniz y el cuco. Se tiene que entender no como una realidad, sino en sentido metafórico señalando que la música no es totalmente de origen humano, se encuentra en la misma naturaleza.

Sigue un allegro al que Beethoven subtitula como “Alegres juegos de los aldeanos”. Este movimiento, muy corto, enlaza con la famosa “Tormenta”. La obra termina con un allegretto que es un rondó “Canción de los pastores” o “Alegría y acción de gracias después de la tempestad”. El hombre representado en su aspecto más humilde y natural, un campesino, da gracias al espíritu de la naturaleza por la lluvia y la desaparición del peligro representado por los truenos y rayos. Es la visión de Beethoven de acuerdo con las ideas de la Ilustración.

Acerca de Ferdinand David y su Concertino para trombón y orquesta

El compositor Ferdinand David es conocido en la historia de la música germana del siglo XIX por su principal ocupación: violinista de gran prestigio en su época. El Concertino, Op. 4 se articula como el concierto clásico-romántico tradicional, en tres movimientos. El primero, Allegro maestoso, presenta un lirismo de corte clásico desde su introducción. El trombón solista tiene aquí la oportunidad de explotar la amplia capacidad expresiva del instrumento, con abundancia de dificultades técnicas. Utiliza un lenguaje bastante cercano al empleado en las primeras composiciones de trompa concertante, con la salvedad de que el trombón permite mayor cromatismo, elemento que es aprovechado por David para el desarrollo expresivo. El segundo movimiento consiste en una marcha fúnebre y constituye prácticamente una transición al tercero “Allegro maestoso”. Este se inicia con una impetuosa introducción orquestal que dará paso a la majestuosidad aportada por el solista. Retoma aquí y allá ideas y motivos del primer movimiento y culmina con una gran cadencia virtuosística.

Músico invitados por la orquesta

Miguel Cedeño

Miguel Cedeño nació en Caracas, Venezuela, comienza sus estudios en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela con los maestros Edgar Escalona, Pedro Carrero y Alejandro Diaz. Ha recibido clases magistrales con maestros referentes de distintos puntos del mundo. En 2012 forma parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, con la cual realiza giras por Europa, Asia y Norteamérica, bajo la dirección de reconocidos maestros como Dietrich Paredes, Leon Botstein y Gustavo Dudamel. En 2017, forma parte de la orquesta sinfónica juvenil nacional José de San Martin cómo solista de trombón, recibiendo clases con Pablo Fenoglio y Carlos Ovejero en Buenos Aires. En 2018, gana el concurso de jóvenes solistas del festival “Trombonanza”, realizado en Santa Fe – Argentina, en 2022 es seleccionado para la final de “ITA alto trombone competition” en Arkansas – Estados Unidos y es seleccionado para la participación en ARD international competition en Munich – Alemania. Actualmente se desempeña como solista de trombón en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo.

Natalia Salinas

Natalia Salinas es directora de Orquesta Argentina, lleva adelante una carrera activa y en constante expansión, forjando una sólida reputación. Trabajó con orquestas de Argentina y diferentes países de Sudamérica, incluyendo actuaciones en las principales casas de Ópera de su país: Teatro Colón y Teatro Argentino de La Plata. Desde 2019 reside en Francia y comienza a expandir su actividad en Europa, recibiendo invitaciones como directora invitada en Francia, Alemania, Suiza y Austria.

En 2021, Natalia Salinas recibe el premio Artista Revelación como Directora de Orquesta otorgado por la Asociación de Críticos Musicales de Argentina. En 2022, realizó su debut en Suiza en el Teatro de St. Gallen como parte de la temporada 2021/22 con la ópera María de Buenos Aires de Astor Piazzolla con quienes mantiene compromisos para su próxima temporada en 2023. Durante 2022, debutó frente a orquestas en Uruguay y Brasil. Para 2023 mantiene compromisos con el Teatro Colón de Argentina y junto a orquestas de Argentina y Chile. Durante 2023 hará su debut en México y en Italia dirigiendo ópera.

Durante 2021, hizo su debut de ópera en Europa, en Austria en el Taschen Operan Festival (Festival de Ópera de bolsillo) Salzburg 2021 y en Alemania junto a la Orquesta Filarmónica de Magdeburgo, y el Ensamble Muskifabrik. Actualmente realiza un doctorado franco-alemán en Dirección de Orquesta en la Université de Strasbourg, la Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR) y la Hochschule für Musik Freiburg dedicado a la obra del compositor argentino Alberto Ginastera. Realizó una maestría en Dirección de Orquesta especializada en música de los siglos XX y XXI en la Université de Strasbourg y en la HEAR en Francia. En 2020 fue premiada por la Universidad Nacional de México recibiendo una beca completa para realizar el primer Diplomado en Compositores Latinoamericanos. Es Licenciada en Dirección de Orquesta en la Universidad Nacional de La Plata y se formó como pianista en el Conservatorio provincial de Música de Santa Cruz, Argentina

Ficha del espectáculo de la Orquesta Filarmónica de Mendoza

Día y hora: viernes 23 de junio, a las 21.

Lugar: Teatro Independencia

Programa