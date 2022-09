Embed

Tiempo atrás fueron las letras con Jorge Sosa, luego las caretas con la Gladys Ravalle. Y así pasan. Y así nos quedamos cada día un poquito más solos. Porque no solo se van de la vida terrenal dejándonos huérfanos de la cultura, sino que además nos dejan gusto a más, porque somos egoístas y creemos que la gente buena y talentosa debería ser eterna.

Velorio Marciano Cantero Enanitos Verdes.jpg Familiares y músicos amigos trasladan el cajón con los restos de Marciano Cantero desde el edificio de Cultura hasta el auto de la cochería.

►TE PUEDE INTERESAR: El hijo de Marciano Cantero se conmovió por tanto afecto y dijo que la música fue el mejor homenaje

Hoy estoy enojado, hoy no logro y no quiero entenderlo. Hoy maldigo y me enojo porque se nos fue el Marciano. Hoy la vida es un poco más fea, el cielo un poco más gris y el sol no ilumina como antes.

Hoy Mendoza se queda sin un baluarte, hoy Mendoza llora y despide a un hijo pródigo que llevó nuestras raíces a todo el mundo en estrellas musicales.

velorio marciano cantero enanitos verdes (2).jpeg Foto: Diario UNO

Gracias, gracias y gracias. No hay más palabras para decirte, Marciano querido. Gracias por siempre haber estado dispuesto para con todos los que te solicitaban. De este humilde lugar hemos hecho varias notas, pero sé que fuiste un tipo solidario, caritativo y que lo que tenía de genialidad musical lo tenías de buen tipo. Eso es lo que hoy lamento, hoy lamento que se fue un buen tipo.

Hasta siempre, Marciano.

►TE PUEDE INTERESAR: Marciano Cantero: amor y reencuentro con su esposa, quien era su novia de la adolescencia