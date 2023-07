La dura y triste historia de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

►TE PUEDE INTERESAR: Ke Personajes reversionó un clásico de Queen y se hizo viral

¿Cuál es la historia de vida de Emanuel Noir?

Emanuel Noir supo "renacer de las cenizas" tras haber vivido muchos años bajo las influencias de las drogas y el alcohol. "La droga es una cosa muy seductora, es un mundo rosa en los primeros pasos, que después termina siendo oscuro. Yo comencé a los 13 años, tengo 32 hoy, y delante de los ojos de Dios desde septiembre del año pasado recién hasta el día de hoy no consumo una gota de alcohol ni nada, pero la droga es algo muy brutal", asegura el cantante de "Ke Personajes".

Emanuel Noir Ke Personajes.jpg

"Por la droga podes matar, robar o lo que la droga quiere que hagas", revela el cantante de "Ke Personajes".

"Sufrí depresión, cuando me interné por segunda vez, yo estuve internado cuando tenía 20 años con casi esquizofrenia y paranoia por el consumo de psicofármacos, no apuntaba a otra cosa. Consumir de una manera excesiva me llevó a estar tres veces por sobredosis cerca de la muerte y eso me generó una depresión con varios intentos de suicidio, incluso cuando me interné estuve a punto de volarme la cabeza y eso para mí ya fue como una mugre que no me podía sacar y no quería saber nada", continúa Emanuel.

“Mi último intento de suicidio fue en 2020. Tenía paranoia, veía cosas horribles y me cansó y agotó mentalmente. Mi cabeza sólo decía que me mate, esa era la única solución en ese momento. Ése día yo tenia una escopeta, la cargué y me quise ir a ver al espejo por última vez”, reveló Emanuel.

►TE PUEDE INTERESAR: Le dio el auto a su hija, lo chocó y la reacción de su mamá se hizo viral

Sin embargo, Emanuel asegura que la fama no es color de rosas, y que ha sufrido mucho desde que la banda "Ke Personajes" se volvió viral. "Ven que andas en un auto de 8 millones y yo me interné porque no podía dormir solo, la oscuridad me da miedo. Lo loco de ver a la gente decir que uno se acuesta como un bacán y yo llegaba a mi casa y era como si me encerraran en una jaula, me tenía que tomar dos tabletas de Rivotril para poder dormirme lo más rápido posible y no hacerme la cabeza y sentir que hay personas adentro", dijo.