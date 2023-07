Ke Personajes reversionó Bohemian Rhapsody: la encuesta definitiva

Y es que Ke Personajes tiene un punto muy grande a su favor y es la particular voz de Emanuel Noir, ante quien se han rendido muchos coachs vocales de todo el mundo.

Ke Personajes - Bohemian Rhapsody (Homenaje)

En el video que difundió la banda a principios de mayo se podía ver como una cámara recorre una casa, y allí puede verse a Emanuel en un living acompañado de un pianista que comienza a interpretar los primeros acordes de Bohemian Rhapsody, el clásico inoxidable de Queen y considerada una de las obras más importantes del siglo XX.

Tras ello, comienza el cantante y ya sorprende no sólo por su capacidad vocal sino también por hacerlo con una letra traducida al castellano. Fueron apenas 30 segundos de música subidos en video a la cuenta de instagram de la banda para publicitar un recital, a mediados de junio, que tuvo como invitados a Abel Pintos y María Becerra. Finalmente, a mediados de junio se conoció la versión de Ke Personajes durante su recital.

Bohemian Rhapsody - Queen [Subtitulos Español][Traducido]

En YouTube, son varios los que han quedado sorprendidos por la calidad de la canción y las habilidades del cantante. "Tengo 55 años, vi a Freddy a mis 13 y ya era súper fan y sigo siéndolo. Siendo una señora grande ya torcí la boca cuando alguien me dijo que un tipo cumbiero cantó Bohemian Rhapsody. Yo, preparada a criticar, busqué y te escuché. Pibe, no puedo más que felicitarte. Gracias por la interpretación, la precisa traducción, te cuento que estudié 11 años inglés para traducir y entender a Freddy. Fue mi niñez y juventud, todo y tanto. Gracias por hacerle conocer a la nueva generación esta maravilla. Seguí, porque tenés todo para hacerlo. Tu seguridad y afinación sorprenden. Que nunca nadie va a alcanzar a Freddy es innegable. Pero no por eso tienen q dejar de interpretarse sus temas. Respect! Hacé más temas. La música no tiene fronteras ni nacionalidades. Gracias gracias gracias”, explica uno de los mensajes que mejor explica este fenómeno.

