La aterradora película rusa de Netflix que que no podrás dejar de ver

sputnik 2.jpg

Netflix: de qué trata "Sputnik"

"Tras sobrevivir a un trágico accidente espacial, un cosmonauta soviético llega a la Tierra, pero con él, también el terror" de esa manera presenta Netflix a la película rusa que, a pesar de no estar entre las más elegidas, los cinéfilos de la plataforma destacan su particular historia que a más de uno, no dejó dormir durante la noche.

La película de Netflix cuenta la historia del cosmonauta héroe soviético Vladimir Veshnyakov, quien sobrevive a un impresionante impacto con su nave, directamente contra la Tierra. Sin saberlo, trae dentro de sí una criatura alienígena, que intentará ser salvado por una neurofisióloga para poder estudiarlo, pero desatará un caos total en el territorio de Rusia.

SPUTNIK Tráiler Español SUBTITULADO (2020) Terror, Ciencia Ficción

Reparto de "Sputnik", película de Netflix

Oksana Akínshina es Tatyana Yuryevna Klimova

Fiódor Bondarchuk es el coronel Semiradov

Pyotr Fyodorov es Konstantin

Anton Vasiliev es Yan Rigel

Aleksey Demidov es Kirill Averchenko

Anna Nazarova es la enfermera