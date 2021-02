La actriz Evan Wood denunció a Marilyn Manson por abuso sexual. La actriz Evan Wood, protagonista de la serie "Westworld", denunció públicamente al rockero Marilyn Manson de quien dijo "me abusó horriblemente durante años". "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio", escribió Wood en su cuenta de Instagram.