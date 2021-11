L-Gante: le prohibieron la entrada a un shopping

Te puede interesar: Cuesta menos pagar la multa que hacer la Revisión Técnica Obligatoria

A pesar de improvisar un barbijo con la camiseta de Chaco For Ever, los empleados de seguridad no lo atorizaron ya que no era un barbijo sino una simple remera. Por lo que L-Gante no le quedó otra que volverse al hotel y buscar un tapabocas correspondiente.

“Vino un fan y le tiró una camiseta de Chaco For Ever, como no tenía barbijo se la puso como bufanda y no le dejaron entrar”, explicó Sergio Nazer, productor de la gira al diario El Litoral.

L-Gante, por su parte, posteó una foto con la camiseta tipo pañueño en su rostro y agregó: “Me olvidé el tapaboca compaaaaaaa”. Pero eso no fue todo. Esa misma noche quiso ponerse esa camineta para dar el show pero tampoco pudo hacerlo. Los organizadores le pidieron que evite Chaco For Ever por su rivalidad con Sarmiento.