Al parecer, la paz entre ambos se estaba acercando, cuando el cantante de "Cumbia 420" se separó de Tamara Báez y el trapero aprovechó la situación y empezó a mandarle mensajes. Sin embargo luego de esta pequeña tormenta, L-Gante y Tamara Báez hicieron las paces. Frente a esto, la madre de Jamaica le respondió a través de sus historias de Instagram y escribió: "Las ganas que tiene de que le hable este salame".

Hasta el momento el nombre de Zaramay no había surgido por parte de Báez, pero todo indicaba que la indirecta era para él. Ante esto, los seguidores de la ex de L-Gante le escribieron y preguntaron: "¿No me digas que fantasmay?", y la rubia respondió: "Sí, quiere estar en todas".

De todas formas, el trapero quiere estar con todas las mujeres que están involucradas en el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi. Frenta al Wandagate que está viviendo el futbolista, Zamaray le escribió: "Cudala porque te la robo.

Por el momento, L-Gante no salió a confrontar a su rival por las ganas de estar con su ex novia. En poco tiempo su respuesta estará en sus redes sociales como hace siempre ya que son su principal medio de comunicación que tiene con sus seguidores.