Juliana Bocci: la mendocina que se hace viral con sus poemas se presenta en Tajamar

Embed - ¿Cómo funciona el tiempo? Presentación en la librería de la Universidad de Cuyo Pudiste seguir el tempo?? @julibocciescritora ¿Cómo funciona el tiempo? Presentación en la librería de la Universidad de Cuyo Pudiste seguir el tempo?? sonido original - Juliana la Escritora

El colectivo Write like a Girl, escribe la sinopsis de su libro de poemas y un fragmento del texto dice: “En Retruco somos cómplices de una voz centennials que dialoga con las tradiciones del siglo XX. Autores, formas poéticas, modos orales de la rima rapera y otros recursos, dan lugar a una musicalidad entrecortada, brusca e irregular, que resultan ser el leit motiv del poemario. Todo ello es puesto es escena con la audacia de una escritora novel.”.

El evento que protagonizará la autora en el Teatro Tajamar, el 25 de mayo, a las 21h, se trata de un show de poesía oral sobre su libro “Retruco”, acompañado de música acústica y performance.

“Lo que me gusta del truco es que te podés arriesgar, no se trata del azar, se trata de jugártela. Sin importar las cartas que te tocan podés decir Retruco. Escribo a partir de eso, para atravesar, por eso leo en voz alta, a partir de eso es que me hago viral en las redes llegando a toda Latinoamérica, sin rebuscarse en líricas y conceptos complejos, si no transmitiendo lo que me interpela y conmueve”, cuenta.

Mientras que sobre la presentación adelanta: “Obra y juego significan lo mismo en muchas culturas, entonces también quiero recuperar ese intercambio entre lo lúdico y lo artístico. Convergiendo en un show en el teatro el mismísimo 25 de mayo. Buen día para hacer historia y revolucionar la literatura argentina”.

MÁS SOBRE JULIANA BOCCI

Nació en Mendoza en 1997. Durante 2018 fue directora de la revista cultural independiente Palabras Macabras donde, además de haber escrito durante más de cinco años, organizó eventos de promoción del arte local y talleres artísticos. Desde 2021 realiza shows de literatura performativa. Es ganadora del Slam Regional Mendoza 2022 con textos recopilados en su libro de poemas Retruco presentado en la Feria Internacional del Libro Buenos Aires 2023. También ha publicado en formato digital el libro Semi Alada, en Wattpad.