Juanes en Mendoza: el colombiano llega al Arena Maipú Stadium

Embed - La Camisa Negra (Versión Cumbia)

El autor de "A Dios le pido", que cuenta en su haber con 26 Latin Grammys y 4 Grammys, fue elegido una de las 100 personas más influyentes en el planeta según la Revista Time, entre otros logros que lo señalan como uno los artistas más importantes de la música latina.

Este jueves volverá Juanes a Mendoza con un show en el que sonarán sus más grandes éxitos como: “Es por ti”, “Volverte a ver”, “Me enamora” y “La camisa negra”, además de los temas de su más reciente álbum “Vida Cotidiana”, ganador de un Latin Grammy y un Grammy.

Sobre Juanes

Nacido y criado en Medellín, Colombia, Juanes es indiscutiblemente el principal embajador global del rock latino y un defensor del cambio social.

Aclamado por la revista TIME como "una de las 100 personas más influyentes del mundo", Juanes es el único artista que posee dos de las “Top-5 canciones pop latinas de todos los tiempos” según Billboard. Además tiene 13 sencillos número 1 en Estados Unidos, decenas de apariciones televisivas innovadoras realizadas en español, una selección de Rolling Stone para “Los mejores álbumes del siglo XXI hasta ahora” y ha acumulado la asombrosa cifra de 29 Premios Grammy y Latin Grammy combinados (de un récord de 49 nominaciones como artista solista).

Juanes 3 Mendoza podrá disfrutar a Juanes este jueves.

Conocido por su sonido distintivo que fusiona un profundo amor por el rock y el pop con una composición cuidadosamente elaborada y multicapas, además de un profundo respeto por los ritmos folklóricos tradicionales de Colombia y América Latina, Juanes ha vendido millones de discos en todo el mundo.

Después de un período de expansión de su sonido para incluir fusiones con una gama más amplia de sonidos contemporáneos, el aclamado y profundamente personal álbum de Juanes de 2023, "Vida cotidiana" marcó un regreso definitivo a sus raíces de rock con guitarra eléctrica, combinando su habilidad largamente elogiada como compositor con una introspectiva mirada hacia su vida, el amor, la familia, las preocupaciones sociales y más, durante la pandemia.

La reacción unánime ante el álbum declaró universalmente que esta obra es “el mejor álbum de la carrera de Juanes” y sus pares musicales otorgaron repetidos reconocimientos con el Latin Grammy 2023 por “Mejor Álbum Pop-Rock” y un Grammy 2024 por “Mejor álbum de rock latino o alternativo”.

Impulsado por el sonido de su recientemente revelada guitarra Fender Stratocaster personalizada, la extensa gira mundial "Vida cotidiana tour" cautivó a sus fans alrededor del mundo, con su gira por Estados unidos en primavera con shows agotados en todo el país y The Los Angeles Times proclamando la producción como "una noche mágica... una clase magistral de guitarra... y una de sus mejores actuaciones hasta la fecha”. Rolling Stone y Billboard continuaron los elogios, destacando la parada agotada de la gira en Nueva York como tanto “Épica” como “Triunfante”.

Luego de una nueva serie de conciertos en Europa y América Latina, el otoño de 2024 vio a Juanes emprender una segunda etapa especial de fechas limitadas en Estados Unidos, lo que le permitió llevar la dinámica producción en vivo a ciudades adicionales que nunca o rara vez había visitado antes.

En total, "Vida cotidiana world tour" realizó 71 conciertos (gran mayoría agotados) en 16 países. El otoño también vio a Juanes realizar su tercera aclamada aparición en NPR Tiny Desk (como la inauguración de su celebración de un mes de música latina), y su tercera aparición por invitación en Austin City Limits de PBS, para la histórica temporada 50 de ‘el programa de música más longevo en la historia de la televisión’.

Con el inicio de 2025, los fans de Juanes alrededor del mundo esperan con ansias tanto el próximo 25º aniversario de su álbum debut Fíjate Bien, como la esperada nueva música que Juanes está completando, con los primeros sencillos previstos para el verano.