Juana Viale reveló el momento exacto en que dejó de comer carne para convertirse en vegana

juana viale vestido barbiecore.webp Juana Viale.

Luego detalló: "Decidí dejar de comer carne porque soy muy sensible", y la boxeadora indagó: "¿Pero viste algún animal muriendo o qué pasó?".

Juan respondió: "Vi muchos animales muriendo pero no fue nada en particular sino la conciencia y la empatía por el animal. Mi hija más grande es vegana, los demás todavía no, pero no me tienta un asadito ni un poco".

Después de revelar que su hija mayor es vegana, Juanita expresó que no todos son vegetarianos o veganos en su hogar. “En mi casa no comemos carne dos, pero Alí, el más chiquito mío, puede no comerla. En cambio, Silvestre, mi otro hijo, me pide carne”, contó.

“Yo me volví vegetariana hace siete u ocho años. No tomo leche, como huevos libres de jaulas. Yogures, no”, especificó. “Mis hijos no comen postrecitos. La crema, el yogur...Esa góndola de supermercado me parece muy abusiva”, añadió ante la atenta mirada de la médica, quien hizo hincapié en reemplazar los alimentos que no se consumen por otros que contengan las mismas vitaminas y minerales.