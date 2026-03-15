Jóvenes Pordioseros celebra 25 años de rock en Mendoza

Jovenes Pordioseros Cristian Toti Iglesias Cristian "Toti" Iglesias, líder de Jóvenes Prodioseros.

Con más de tres décadas de historia, Jóvenes Pordioseros vuelve a Mendoza para celebrar su recorrido junto a su público, reafirmando el lugar que ocupa dentro del cancionero del rock nacional. El show contará con la participación de las bandas mendocinas Setas y Los Trapos de Abel como invitadas.

Formados a comienzos de los '90 en Villa Lugano, Jóvenes Pordioseros se consolidó como una de las expresiones más genuinas del rock callejero argentino. Su sonido crudo, directo y sin artificios, junto a letras atravesadas por la amistad, el barrio, el descontrol y la vida cotidiana, construyó una identidad que trascendió modas y épocas.

Liderados por Cristian “Toti” Iglesias, la banda alcanzó popularidad masiva con discos como "Probame" y "Vicio y Sangre", obras que contienen verdaderos himnos del género como “Descontrolado”, “Pegado” y “¿Qué se siente estar tan sola?”, canciones que siguen vigentes y forman parte del ADN del rock argentino.

En esta nueva visita a Mendoza, la banda propone una noche con fuerte anclaje histórico y emocional: la interpretación completa de "Probame" -su primer álbum- como celebración de su reciente llegada a las plataformas digitales, sumando además un recorrido por los clásicos infaltables de su carrera, en un show pensado tanto para los seguidores de siempre como para nuevas generaciones.