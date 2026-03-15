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Sábado 21

Jóvenes Pordioseros celebra 25 años de rock en Mendoza

Una de las bandas referentes del rock barrial en Argentina llega a la provincia para interpretar su disco debut "Probame"

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Jóvenes Pordioseros en Mendoza, este sábado en Luján.

Jóvenes Pordioseros en Mendoza, este sábado en Luján.

Jóvenes Pordioseros, banda emblema del rock barrial argentino liderada por Cristian "Toti" Iglesias se presentará el sábado 21 de marzo en 23 Ríos Craftbeer (Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo). Será a las 21 en una noche especial donde interpretará de forma completa su disco debut "Probame", recientemente editado en plataformas digitales, además de repasar los clásicos que marcaron a generaciones. Las entradas anticipadas ya se pueden adquirir en EntradaWeb.

Los precios de las entradas son los siguientes:

  • Primera preventa: $20.000
  • Segunda preventa: $25.000
  • Entrada general: $30.000

Las anticipadas se pueden pagar en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias.

Jovenes Pordioseros Cristian Toti Iglesias
Cristian "Toti" Iglesias, l&iacute;der de J&oacute;venes Prodioseros.

Cristian "Toti" Iglesias, líder de Jóvenes Prodioseros.

Con más de tres décadas de historia, Jóvenes Pordioseros vuelve a Mendoza para celebrar su recorrido junto a su público, reafirmando el lugar que ocupa dentro del cancionero del rock nacional. El show contará con la participación de las bandas mendocinas Setas y Los Trapos de Abel como invitadas.

Formados a comienzos de los '90 en Villa Lugano, Jóvenes Pordioseros se consolidó como una de las expresiones más genuinas del rock callejero argentino. Su sonido crudo, directo y sin artificios, junto a letras atravesadas por la amistad, el barrio, el descontrol y la vida cotidiana, construyó una identidad que trascendió modas y épocas.

Liderados por Cristian “Toti” Iglesias, la banda alcanzó popularidad masiva con discos como "Probame" y "Vicio y Sangre", obras que contienen verdaderos himnos del género como “Descontrolado”, “Pegado” y “¿Qué se siente estar tan sola?”, canciones que siguen vigentes y forman parte del ADN del rock argentino.

En esta nueva visita a Mendoza, la banda propone una noche con fuerte anclaje histórico y emocional: la interpretación completa de "Probame" -su primer álbum- como celebración de su reciente llegada a las plataformas digitales, sumando además un recorrido por los clásicos infaltables de su carrera, en un show pensado tanto para los seguidores de siempre como para nuevas generaciones.

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