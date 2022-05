Jorge Sosa y Quino fueron recordados en los Martín Fierro

Tras 3 años sin realizarse en vivo, nuevamente volvió la fiesta más importante de la TV argentina. Sin dudas que uno de los momentos más emotivos de la velada es el video en donde se homenajea y recuerda a los que ya no están.

Con un tema musical de Cacho Castaña, Para vivir un gran amor, comenzó el video con las fechas de nacimiento y muerte de las personalidades que nos dejaron en este último tiempo.

Soledad Pastorutti cantó en vivo el tema Brindis, dándole un marco aún más emotivo al video, que finalizó con un mensaje con la voz del conductor Gerardo Rozín, quien falleció en marzo de este año.

El sentido homenaje a las estrellas que nos dejaron en los últimos años Martín Fierro 2022

Sorprendió, no por su importancia, sino por no ser de Buenos Aires, la presencia entre los fallecidos de Jorge Sosa. El santafesino, mendocino por adopción, falleció el 5 de agosto del 2021. El humorista sufrió un un paro cardiorespiratorio en un café de la ciudad de Mendoza. Fue trasladado de urgencia al Hospital Central, pero pese a los trabajos médicos no pudieron salvarlo.

Jorge Sosa.jpeg

También, sobre el cierre, apareció la imagen de Joaquín Lavado. Quino, el padre de Mafalda, murió el 30 de septiembre del 2020. En los últimos años había presentado varios problemas de salud y estaba viviendo en su casa en Chacras de Coria. La última aparición de Quino fue en la entrevista para el documental que grabó Boy Olmi en el 2018 "Buscando a Quino".

Quino.jpeg

El desgarrador llanto de Mirtha Legrand

Acompañada por Marcela Tinayre, Juana Viale, Nacho Viale y su bisnieta Ámbar de Benedectis, Mirtha Legrand se mostró visiblemente conmovida durante el homenaje a los artistas que fallecieron en los últimos dos años.

Con lágrimas en los ojos, Mirtha Legrand, quien perdió a su hermana Goldi y su hermano José durante la pandemia, no pudo contener su angustia y Susana Giménez no dudó en acercarse a su mesa y consolarla con un profundo abrazo.