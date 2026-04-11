Jorge Drexler volvió a Mendoza luego de 8 años y la rompió en Arena Maipú Stadium

El segundo bloque sorprendió a todos. El artista charrúa encaró un capítulo acústico, incluso con algunas canciones a capela, en una pequeña plataforma en medio del estadio, justo entre las plateas baja y alta. Las canciones de esta parte del show fueron: "Las palabras"; "Guitarra y vos"; "Al otro lado del río"; el hit "Inoportuna", "Soledad" -momento en el que recordó haber escuchado improvisar a Golondrina Ruiz con su guitarra en El retortuño hace unos cuantos años-; "Amar y ser amado" y "Movimiento".

Jorge Drexler en Mendoza Arena Maipú 7 El uruguayo propuso una noche de disfrute y alegría en Mendoza. UNO/Cristian Lozano

Por primera vez en muchos recitales un artista se centró en mostrar material nuevo. No es un dato menor, recordemos que Drexler hacía 8 años no venía a Mendoza y, sin embargo, dejó de lado esa necesidad de hacer un show de "grandes éxitos" para conformar al público o vender más entradas y ganó: la gente lo disfrutó, cantó, escuchó silenciosamente cuando debió hacerlo y bailó cuanto candombe propuso el músico sobre el escenario.

La tercera parte del show -nuevamente en el escenario principal- tuvo un set list integrado por "Martínez"; "Cuando cantaba Morente"; "Nuestro trabajo"; un mashup de candombes: "Bienvenida / Tamborero / Quimera"; la divertida "Tambor chico"; "¿Qué será lo que es?" y el precioso clásico "Sea".

Jorge Drexler en Mendoza Arena Maipú 6 Drexler sonó impecable junto a su nueva banda. UNO/Cristian Lozano

Luego un bonus fuera de programa: "Me haces bien" solo con Drexler y su guitarra para luego encarar la parte final a toda banda con "Ante la duda baila"; "Bailar en la cueva" y "Todo se transforma".