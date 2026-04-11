Jorge Drexler regresó este sábado 10 de abril a los escenarios en Mendoza. Estuvo 2 años concentrado en su nuevo material "Taracá" y hacía 8 que no venía a la provincia. El uruguayo estrenó su reciente disco en el Arena Maipú Stadium (repleto) y sumó entrañables hits de su exitosa carrera.
Jorge Drexler volvió a Mendoza luego de 8 años y la rompió en Arena Maipú Stadium
A fuerza de candombe y hermosos hits inoxidables el uruguayo dio un show que abrió su gira 2026
Un show brillante, con una banda impecable y un set acústico para cantar en medio del público redondearon una noche inolvidable que abrió la gira internacional de Drexler.
Alegre, concentrado en las canciones que por primera vez cantó en: "¿Hay alguien ahí?"; "Transporte"; "Telefonía; "Polvo de estrellas"; "3.000 millones de latidos"; "Universos paralelos"; "Tocarte" y "Te llevo tatuada" para cerrar un primer bloque que fue superando alguno que otro problema de sonido, con el correr de las canciones.
El segundo bloque sorprendió a todos. El artista charrúa encaró un capítulo acústico, incluso con algunas canciones a capela, en una pequeña plataforma en medio del estadio, justo entre las plateas baja y alta. Las canciones de esta parte del show fueron: "Las palabras"; "Guitarra y vos"; "Al otro lado del río"; el hit "Inoportuna", "Soledad" -momento en el que recordó haber escuchado improvisar a Golondrina Ruiz con su guitarra en El retortuño hace unos cuantos años-; "Amar y ser amado" y "Movimiento".
Por primera vez en muchos recitales un artista se centró en mostrar material nuevo. No es un dato menor, recordemos que Drexler hacía 8 años no venía a Mendoza y, sin embargo, dejó de lado esa necesidad de hacer un show de "grandes éxitos" para conformar al público o vender más entradas y ganó: la gente lo disfrutó, cantó, escuchó silenciosamente cuando debió hacerlo y bailó cuanto candombe propuso el músico sobre el escenario.
La tercera parte del show -nuevamente en el escenario principal- tuvo un set list integrado por "Martínez"; "Cuando cantaba Morente"; "Nuestro trabajo"; un mashup de candombes: "Bienvenida / Tamborero / Quimera"; la divertida "Tambor chico"; "¿Qué será lo que es?" y el precioso clásico "Sea".
Luego un bonus fuera de programa: "Me haces bien" solo con Drexler y su guitarra para luego encarar la parte final a toda banda con "Ante la duda baila"; "Bailar en la cueva" y "Todo se transforma".