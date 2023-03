"Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás. Nunca en mi vida ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante, ahora, para entender un poco más las cosas, necesito seguir profundizando, necesito seguir explicando" continuó mientras su voz comenzaba a quebrarse.

►TE PUEDE INTERESAR: Jey Mammon, su defensa de la denuncia por abuso y la decisión de Telefe

"Yo a Lucas lo conozco, no voy a salir a decir que no se quien es. Lo conocí el 25 de abril de 2009. El dice que me vio en esa fiesta, y el dice que tiene 14 años, y en esa fiesta el tenía 16. En esa fiesta nos conocimos y intercambiamos unas palabras. Hay testigos, hay videos. Se puede probar lo que yo estoy diciendo" se refirió a Lucas Benvenuto, quien lo denunció públicamente.

Tuit de Jey Mammón.jpg

"Esta semana en la que yo estuve en mi casa, se desmenuzó un tuit que se fue a buscar el 22 de septiembre del 2011 donde yo decía soñé que garchaba con mi ex Lucas. Y tomaron por entendido que Lucas era ese Lucas, y podría decir que es otro Lucas, pero no, es él. Yo tuve un vinculo con Lucas, tuve una relación con Lucas. Algunos ponían hagan captura antes que lo borren, y yo no voy a poner debajo de la alfombra el tuit ni mi relación con el, pero tenía 19 años" relató el conductor de Telefé.

"No voy a poner debajo de la alfombra nada, porque teníamos un vínculo, íbamos de la mano por la calle, nos besábamos. Eso duró hasta sus 25 años, entre idas y venidas. Desde el día cero, fue un vinculo lleno de amor, contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo. Nada de eso. Nada de eso. Lo vuelvo a negar, lo necesito negar rotundamente todo el tiempo, porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho, sumado al tema de la edad, cosa que tampoco es cierto" detalló respecto a su relación con Lucas Benvenuto, quien lo acusó de abuso sexual de menores.

►TE PUEDE INTERESAR: Quién reemplazará a Jey Mammón en La Peña de Morfi

"Entiendo que Lucas necesita evidentemente sanar su historia, pero no es acusándome a mi de cosas que no son ciertas. No es él sanar su historia acusandome de cosas que yo no hice. No es así. Yo no quiero arreglo ni pacto. Esto lo quiero dejar bien en claro. No quiero nada de eso. El daño que a mi se me está haciendo, es tan enorme que yo no quiero, necesito el juicio a la verdad. Lo necesito, y los elementos están para que lo lleve a cargo. Necesito recuperar mi vida, así de simple como lo digo" cerró finalmente Jey Mammón, hablando por primera vez desde las acusaciones.

Jey Mammón.jpg

Denuncia a Jey Mammón por abuso sexual de menores

Lucas Benvenuto denunció públicamente a Jey Mammón y lo acusó de haber abusado de él, todo en el marco de la detención de Marcelo Corazza. Benvenuto reveló que salió con Jey Mammón cuando él tenía 14 años y el músico 32. En 2020, el joven denunció al conductor en la justicia, sin embargo la causa se cerró al año siguiente y el acusado fue sobreseído.