En principio, el humorista confesó: "A mí Lizy me escribió cuando la habían llamado y me pareció un gesto demasiado noble de su parte porque para mí La Peña es parte de muchísimas cosas que hice. No del pasado, pero sí de una historia construida".

"Me pareció que Lizy no tenía por qué escribirme para avisarme que lo iba a conducir. Sin embargo, lo hizo. La amo profundamente y la elijo todos los días de mi vida, como artista y como persona", reveló el actor.

Cuando le consultaron qué le pareció la salida de Cirio del programa, fue contundente y aseguró: "Ahora sí, te puedo decir que hay cosas que forman parte del pasado. Hay proyectos que forman parte de mi historia y hay cosas que forman parte del pasado".

Lizy Tagliani.jpg Jey Mammon opinó sobre el debut de Lizy Tagliani en La Peña de Morfi: ¿qué dijo?

"Yo te hablo de Lizy porque la amo, pero tampoco vi La Peña porque estaba en otro plan, no porque no lo voy a ver", explicó, dejando en claro que le gusta la incorporación de Tagliani.

Ante esto, el notero le preguntó si Leuco también se comunicó con el previo a su llegada, y Jey detalló: "No, pero tampoco tiene que hacerlo. Arranqué diciendo que Lizy me escribió y no tenía por qué hacerlo, así que del resto no espero nada... Destaco la nobleza de Lizy, pero no va en desmedro de los demás, va a favor de Lizy".

"Le dije de hecho que La Peña es de Gerardo (Rozín). Siempre fue de él y hasta cuando yo pasé ahí también lo era", sentenció Mammón, aclarando que para él, el ciclo de Telefe siempre continuará siendo del primer conductor del programa.