El concierto de Jean Carlos previsto para el 28 de febrero, en el Arena Maipú Stadium, se suspendió por problemas de salud del artista. El cantante tenía previsto volver a Mendoza para celebrar 30 años de trayectoria con un show especial que repasará los grandes éxitos de su carrera.
Jean Carlos suspendió su show en Mendoza por problemas de salud
El artista dominicano se iba a presentar este sábado en el Arena Maipú Stadium, pero el fin de semana se descompensó en pleno show en Córdoba. Cómo recuperar el valor de las entradas
Jean Carlos sufrió una descompensación el fin de semana mientras se presentaba en el Festival del Cordero Serrano, en la localidad cordobesa de Tanti. El problema de salud ocurrió cuando faltaba solamente una canción para terminar el show.
Jean Carlos comenzó a sentirse mal sobre el final del espectáculo y fue asistido rápidamente por el equipo médico presente en el predio cordobés. Minutos después, lo trasladaron en ambulancia al Hospital Domingo Funes, donde quedó internado para realizarle controles y mantenerlo en observación.
La devolución de entradaspara el show de Mendoza será por el método que se adquirió, por boletería del Arena (pago en efectivo) o a través de Ticketek.com.ar a través del siguiente link opción eligiendo las siguientes opciones:
1-Cómo puedo abonar los tickets
2-Pedido de devolución de ticket
La productora Music Mix agradeció la compresión de quienes compraron entradas y en breve informará la nueva fecha en Mendoza.
La producción del artista dominicano informó a través de redes sociales que Jean Carlos permanece en observación, acompañado de su entorno.