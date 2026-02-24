Jean Carlos suspendió su show en Mendoza por problemas de salud

Jean Carlos sufrió una descompensación el fin de semana mientras se presentaba en el Festival del Cordero Serrano, en la localidad cordobesa de Tanti. El problema de salud ocurrió cuando faltaba solamente una canción para terminar el show.

Jean Carlos comenzó a sentirse mal sobre el final del espectáculo y fue asistido rápidamente por el equipo médico presente en el predio cordobés. Minutos después, lo trasladaron en ambulancia al Hospital Domingo Funes, donde quedó internado para realizarle controles y mantenerlo en observación.