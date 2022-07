Gran Hermano.jpg Reality. Hizo el casting de Gran Hermano para perder la virginidad pero era policía.

La fuerza de seguridad de Neuquén investiga si hubo una falta al régimen disciplinario por parte del policía que grabó un video “en broma” para postularse a Gran Hermano.

Todo comenzó como una broma para divertirse peor el rumbo cambio, apenas se viralizó el video y lo que causó gracia en un principio podría terminar en una fuerte sanción para el oficial.

"Holis. Soy Fabián Sandunguera, pero me dicen Quique, y quiero entrar a la casa de GH", así se presentó el agente Aldo Prieto, que se desempeña en la Dirección Informática y Comunicaciones de la policía neuquina.

"Hace poco cumplí 28 vueltas alrededor del sol. Soy de Neuquén, pero mi corazón está en París porque hashtag (#) amo", agregó en el relato del personaje ficticio que creó para hacer una sátira de los postulantes.

El video del casting

Pero eso no fue todo, sino que luego dio detalles de por qué quería entrar a la casa más famosa del país: "Quiero ingresar principalmente a manipular gente porque me gusta hacerlo y lo hago muy bien, maltratar gente también y al mismo tiempo tratarlas bien".

Y agregó que le gustaría entrar para poder "hacer el amor" porque "es virgen". Luego continuó diciendo: "Amo a las mujeres, amo el gimnasio, pero no hago nada al respecto. No voy al gimnasio y no le hablo a las mujeres. Ojalá pueda quitarme la virginidad".

gran hermano 2022 1.jpg Reality. Hizo el casting de Gran Hermano para perder la virginidad pero era policía.

Pero “Fabián” también se tomó unos segundos para hablar de política y dio detalles de sus gustos políticos que podrían ser contrarios a la ideología política de Aldo: "Voy votando en dos elecciones presidenciales. En la primera voté a Jorge Altamira, en la anterior voté a "Pino" Solanas y en la próxima creo que voy a votar a Javier Milei".

Será sancionado por la policía de Neuquén

Rápidamente, el video se viralizó en las redes sociales y causó furor entre los usuarios. El personaje de Fabián recorrió las redes sociales y los portales de noticias, pero ahora se conoció que Aldo es policía.

El joven tiene una cuenta de Tik Tok con menos de 160 seguidores, pero debió borrar la filmación con las insólitas declaraciones. “Que quede claro que no quiero entrar a GH, no soy virgen y no voy a votar a Milei”, remarcó Prieto en declaraciones al medio LM Neuquén.

El joven contó que su idea era hacer "un video en formato de parodia" que se le ocurrió mientras estaba esperando el colectivo luego de ver un hilo de Twitter donde contaban sobre las postulaciones.

“Muchos me parecieron hasta irreales y tomé algunos fragmentos de esas cosas que decían y lo armé de camino a mi casa”, dijo. “Lo borré porque no entendieron que era una parodia”, expresó.

Ahora tendrá que enfrentar una investigación dentro de la fuerza que puede terminar en una sanción.