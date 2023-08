Habló la abogada de Aníbal Lotocki: "No sabemos qué pasó con Mariano Caprarola"

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Luna: qué le pide a su hermano mientras está internada

"No puedo hablar ni opinar de lo que no sé, no sabemos qué pasó con Caprarola", afirmó Ileana Lombardo, al tiempo que en Intrusos destacaron que los familiares del productor de moda no tienen intenciones de denunciar a Lotocki, ahora que Mariano ya no está.

mariano caprarola.webp Mariano Caprarola había denunciado varias veces al cirujano Aníbal Lotocki, a quien acusó de haberle "inyectado muerte"

Anibal Lotocki tiene múltiples causas abiertas por mala praxis, entre ellos muchas figuras del espectáculo que se encargaron de denunciarlo públicamente.

Algunas de las celebridades que aseguraron tener lesiones graves como consecuencia de las intervenciones con Lotocki fueron Silvina Luna, Stefania Xípokitakis, Gabriela Trenchi, Mariano Caprarola, Fran Mariano y su ex pareja, Pamela Sosa.

