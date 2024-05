►TE PUEDE INTERESAR: Todos los detalles de la serie de Netflix sobre Gustavo Cerati

Era el cierre de la gira de presentación de Fuerza Natural, el álbum con el que había retomado su recorrido solista en septiembre de 2009 después de la exitosa vuelta con Soda Stereo.

El principal integrante de Soda Stereo experimentó un prolongado proceso de fallecimiento. Durante cuatro años, estuvo en estado de coma tras un concierto en Caracas, la capital de Venezuela, durante el cual informó a su equipo de un intenso dolor de cabeza, lo que lo llevó a ser hospitalizado en la ciudad en mayo de 2010.

Lago en el cielo es el track número 7 de Ahí vamos, su cuarto álbum, lanzado en abril de 2006. Ese era uno de sus temas preferidos y fue casualmente el último tema que cantó aquella noche en Caracas.

Gustavo Cerati. Gustavo Cerati: a 14 años de su último show, ¿cuál fue el último tema que tocó y era su preferido?

El compositor, cantante y guitarrista venía de una tortuosa separación de Deborah de Corral y al poco tiempo volvió a apostar por el amor con Sofía Medrano, una vestuarista que lo había flechado en una producción fotográfica para la Fundación Huésped.

Lago en el cielo expresa esas diversas sensaciones cuando alguien se separa de un gran amor y vuelve a reencontrar el amor.

Gustavo Cerati: su larga agonía de 4 años

"Va a salir adelante, hay que tener fe. No solo en la ciencia, sino también fe en Dios, recen mucho, que no bajen los brazos", expresó su madre a los medios de comunicación cuando Gustavo Cerati se encontraba internado con la esperanza que algún día despertara, algo que lamentablemente no sucedió.

En ese momento, Cerati dependía de un ventilador mecánico para respirar. Sin embargo, su condición no mostraba mejoras.

El 4 de septiembre de 2014, la familia tomó la decisión de desconectar a Cerati, dado que ya no existían perspectivas de su recuperación. El informe médico oficial registró su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio.