Gerardo Rozín estuvo en Mendoza viendo a Rosario Central campeón

En aquel entonces, un 6 de diciembre de 2018, el conductor llegaba a Mendoza junto a su hijo mayor para estar presente en el Malvinas Argentinas por la final de la Copa Argentina. Rosario Central se enfrentaba a Gimnasia de La Plata y Rozín se ubicaba en la platea cubierta del estadio mundialista.

"Nadie que sea hincha de un equipo vive una final con tranquilidad, pero me armo planes que me tengan contento. Por ejemplo viajar con mi hijo a Mendoza, es una actividad que me gusta y ya es una aventura y una linda experiencia en sí misma", había declarado el conductor en la previa de aquel encuentro a Doble amarilla.

Gerardo Rozin Copa Argentina.jpeg

El mismo Rozín se identificaba como "rosarino, judío, de Central, periodista y productor", poniendo a su club entre sus principales descripciones. En aquel partido el Canalla se consagró campeón a través de una emocionante definición por penales.

Con goles de Ignacio Zampedri para el cuadro rosarino y Lorenzo Faravelli para el platense, el partido terminaba igualado 1-1. Luego, en la instancia de los penales, Rosario Central lograba alzarse la Copa Argentina tras haber perdido 3 finales y, en la tribuna del estadio de Mendoza, Gerardo Rozín, abrazado de su hijo, veía a su equipo campeón.