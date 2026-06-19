Después de consolidarse como uno de los sucesos más importantes de la televisión mendocina a través de la pantalla de El Siete TV (Grupo América Mendoza), el certamen "Luz Talento Acción" abre por primera vez una convocatoria exclusiva para los más chicos. La cita para el casting de "Luz Talento Acción Kids" es este sábado a las 10 en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad), con entrada libre y gratuita para todos los niños y niñas de Mendoza y la región que deseen demostrar sus habilidades en canto, danza, actuación, música, acrobacia y otras expresiones escénicas.
Gabriel Canci palpita el primer casting infantil de "Luz Talento Acción Kids" en el Teatro Independencia
El exitoso formato televisivo de los sábados por la noche da un paso histórico en su crecimiento. Este sábado, el escenario mayor de Mendoza se poblará de niños y jóvenes de hasta 14 años que buscan su lugar en una edición especial programada para las vacaciones de invierno.
El conductor y coproductor del ciclo, Gabriel Canci, dialogó con UNO sobre las altas expectativas que genera este debut infantil, una iniciativa que nació impulsada por la enorme demanda del público y por su propia historia personal.
Una motivación marcada por la historia propia y el pedido de las madres
"Lo que me llevó a abrir este espacio de oportunidad para los talentos artísticos de los niños o de los jóvenes tiene mucho que ver, primero, con mi historia", confesó Canci. "Soy un chico de la televisión que surgió de muy niño; mis inicios televisivos fueron a los 8 años en Buenos Aires, donde debuté en Canal 13. Gracias a que existía la oportunidad de realizar un casting en esa época para cantar o actuar, se le abrió camino a mi carrera, que dura hasta la actualidad". Con más de 40 años de trayectoria en el medio, el productor sintió que era el momento de continuar el relato: "Hay que darle la oportunidad a los chicos artistas que tiene Mendoza, la provincia y la Argentina".
La decisión de estructurar un formato puramente infantil también respondió a una realidad que golpeaba las puertas de la producción durante las primeras dos temporadas regulares. "Nos han llegado muchas solicitudes e inquietudes de mamás. Incluso, en alguna oportunidad pusimos a competir a un niñito que había venido del casting desde General Alvear porque valoramos mucho su esfuerzo, pese a lo difícil que es la competencia entre un niño y un adulto", relató.
Ese antecedente sembró el proyecto exclusivo de la versión Kids, planificado estratégicamente para coincidir con el mes de las vacaciones de invierno y servir como antesala al Día del Niño.
El Teatro Independencia como un escenario fundacional
Elegir el Teatro Independencia como sede del casting no fue una decisión menor. Para Canci, la imponente locación otorga un marco protocolar y ceremonial que transforma la prueba en una experiencia fundacional.
"Le da la oportunidad a los más chiquititos de imaginarse que pueden ser artistas y comiencen a sentirse artistas, porque justamente están en la casa mayor del arte en Mendoza", reflexionó el conductor. "Los niños lo perciben todo, y más cuando son artistas. El estar en la magnitud de una sala tan importante genera una emoción y un plus muy adicional. Lo que se transmite en la psiquis y en la emotividad del niño es un mensaje claro: tu talento merece ser tomado en serio".
Lo que se viene: acrobacia aérea y rumbo a la fama
Respecto a lo que espera encontrarse este sábado, el productor adelantó que el objetivo es deslumbrarse mutuamente y superar cualquier percepción artística previa. "Ya hay niños anotados que hacen acrobacia aérea, algo que nunca tuvimos en el programa", reveló entusiasmado.
Sin embargo, el filtro de selección será exigente debido a la naturaleza del especial televisivo: la producción seleccionará únicamente a 12 participantes para formar parte de la competencia. "Vamos a generar un producto muy interesante en el sentido artístico, televisivo, emocional y psicológico, que va a ser el rumbo a la fama de todos estos personajes hermosos", aseguró Canci.
Luz Talento Acción Kids
El esperado estreno de Luz Talento Acción Kids llegará a la pantalla el próximo sábado 4 de julio. El ciclo se emitirá como una edición especial que se extenderá durante todos los sábados de julio. Una vez concluido este segmento infantil, el programa retomará su rutina habitual orientada a descubrir talentos adultos, continuando con el éxito que le permitió triplicar los índices de audiencia en su franja horaria.
Detalles del Casting:
- Lugar: Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza).
- Fecha y Hora: sábado 20 de junio, a las 10:00 hs.
- Requisitos: participación libre y gratuita. Destinado a disciplinas escénicas diversas para niños y jóvenes de hasta 14 años.