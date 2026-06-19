Gabriel Canci palpita el primer casting infantil de "Luz Talento Acción Kids" en el Teatro Independencia

La decisión de estructurar un formato puramente infantil también respondió a una realidad que golpeaba las puertas de la producción durante las primeras dos temporadas regulares. "Nos han llegado muchas solicitudes e inquietudes de mamás. Incluso, en alguna oportunidad pusimos a competir a un niñito que había venido del casting desde General Alvear porque valoramos mucho su esfuerzo, pese a lo difícil que es la competencia entre un niño y un adulto", relató.

Ese antecedente sembró el proyecto exclusivo de la versión Kids, planificado estratégicamente para coincidir con el mes de las vacaciones de invierno y servir como antesala al Día del Niño.

El Teatro Independencia como un escenario fundacional

Elegir el Teatro Independencia como sede del casting no fue una decisión menor. Para Canci, la imponente locación otorga un marco protocolar y ceremonial que transforma la prueba en una experiencia fundacional.

"Le da la oportunidad a los más chiquititos de imaginarse que pueden ser artistas y comiencen a sentirse artistas, porque justamente están en la casa mayor del arte en Mendoza", reflexionó el conductor. "Los niños lo perciben todo, y más cuando son artistas. El estar en la magnitud de una sala tan importante genera una emoción y un plus muy adicional. Lo que se transmite en la psiquis y en la emotividad del niño es un mensaje claro: tu talento merece ser tomado en serio".

Lo que se viene: acrobacia aérea y rumbo a la fama

Respecto a lo que espera encontrarse este sábado, el productor adelantó que el objetivo es deslumbrarse mutuamente y superar cualquier percepción artística previa. "Ya hay niños anotados que hacen acrobacia aérea, algo que nunca tuvimos en el programa", reveló entusiasmado.

Sin embargo, el filtro de selección será exigente debido a la naturaleza del especial televisivo: la producción seleccionará únicamente a 12 participantes para formar parte de la competencia. "Vamos a generar un producto muy interesante en el sentido artístico, televisivo, emocional y psicológico, que va a ser el rumbo a la fama de todos estos personajes hermosos", aseguró Canci.

Luz Talento Acción Kids

El esperado estreno de Luz Talento Acción Kids llegará a la pantalla el próximo sábado 4 de julio. El ciclo se emitirá como una edición especial que se extenderá durante todos los sábados de julio. Una vez concluido este segmento infantil, el programa retomará su rutina habitual orientada a descubrir talentos adultos, continuando con el éxito que le permitió triplicar los índices de audiencia en su franja horaria.

Detalles del Casting: