Fue parte de "Jugate conmigo" y hoy tiene una empresa en California

JUGATE CONMIGO - Apertura 1992

¿Qué fue de la vida de Ignacio "Nano" Recondo?

Ignacio formó parte de la segunda camada de adolescentes de "Jugate conmigo", y luego participó en la tira infanto-juvenil "Chiquititas". Actualmente Recondo vive en los Santa Mónica (California, Estados Unidos) y trabaja en la edición publicitaria.

"Hice publicidades, salí del secundario, entré a Jugate y laburé un tiempo seguido porque después hice Chiquititas. De ahí, pasé a hacer dos temporadas en R.R.D.T. En el medio estuve un tiempo parado donde estudié cine. Me costó mucho estar parado, sin trabajo. Me gusta el trabajo de actuación en la tele, pero era difícil estar sin nada", asegura Recondo.

"Se cortó el programa y no me gustó el hecho de no depender de mí. No me gustó que mi vida laboral dependiera de otra persona. No me veía así a los 40, y me costaba. Me dediqué más a la postproducción hasta que me vine a Estados Unidos", continuó.

El ex integrante de "Jugate conmigo" abandonó el medio para dedicarse al deporte y eso lo llevó a una beca estadounidense en la Universidad Columbia College, en Missouri, lo que más tarde lo convirtió en empresario audiovisual.

Ignacio Recondo.jpg Ignacio Recondo en la actualidad.

En cuanto a su vida privada, Ignacio está casado y tiene un hijo. "Me casé, tengo un hijo y el tiempo que no trabajo trato de estar con él. Probablemente busquemos un segundo hijo para que Iñaki no esté solo y tenga compañía y con quien jugar", revela el ex "Jugate Conmigo".