Fragmentos de una mujer: La vida después del dolor

La cinta se inicia mostrando las horas previas al nacimiento y cómo se desarrolla el parto en casa, que termina con el trágico final. El matrimonio está compuesto por Martha (Vanessa Kirby, la princesa Margarita de las primeras temporadas de The Crown) y Sean (Shia LaBeouf, Paranoia, Transformers) quienes ante las contracciones que se hacen más seguidas llaman a Barbara, la partera que los asistirá en su hogar. Pero ella no está disponible y manda a un reemplazo, Eva (Molly Parker, Jackie Sharp en House of Cards), quien en pocos minutos tiene que ganarse la confianza de la pareja y llevar adelante el parto.

Foto 2 Fragmentos.jpg

A partir de ese momento el director recurre un largo plano secuencia (toma sin cortes), recurso realmente efectivo para acompañar cada uno de los movimientos de los tres y mostrar la evolución emocional de cada uno de ellos, desde la esperanza al horror.

Si bien en los minutos iniciales el director sienta las bases de la conflictiva relación que la pareja tiene con la madre de ella (una magnífica Ellen Burstyn), el viaje emocional se centra en lo que Martha y Sean están atravesando y el modo diferente que esta muerte los ha impactado. Cada uno se ubica en las antípodas del dolor del otro, porque ella parece estar inmersa en una anestesia emocional en tanto que él está desgarrado por la pérdida. Pero es sobre todo Martha la que carga con ese dolor a todas partes, desde las miradas de sus compañeros cuando regresa al trabajo hasta cuando se

encuentra con una amiga de su madre en el supermercado. La ausencia de su hija está en todo: en las niñas que ve en la calle, en el símbolo de una semilla de manzana.

El director elige la sobriedad de las imágenes, muchas veces sin diálogo, para poner en relieve el doloroso viaje de esta mujer, a la par que nos sumerge en su rutina afectiva cotidiana, sin respiro, sin salida aparente. Mientras tanto, debe lidiar con la intención de su madre de llevar el caso ante la justicia, tras culpar a la partera por negligencia.

Fragmentos de una mujer también indaga en distintos aspectos de la maternidad y modelos de madre, como los de Martha y su mamá. Una discusión que tienen ambas le confiere a Burstyn un rol más complejo que el de la villana, cuando cuenta en qué forma ella misma llegó al mundo. No se trata de estereotipos, sino de personas reales, con aciertos y errores y ese es un gran punto a favor de este filme. Lo mismo sucede con el personaje de Shia LaBeouf, que vuelve a refugiarse en sus adicciones, mientras la distancia con Martha se hace cada vez mayor.

Vanessa Kirby está absolutamente entregada a su personaje y uno comprende el por qué le otorgaron la Copa Volpi a Mejor actriz, conseguida en el Festival de Venecia de 2020 y por qué muchos críticos aseguran que seguramente esta actuación le valdrá otros premios.

El resto del elenco acompaña con solvencia a Kirby, incluido LaBeouf, un actor muy desparejo y que aquí compone uno de sus mejores personajes.

Foto 4 Fragmentos.jpg

Fragmentos de una mujer es una película de enorme intensidad, sin concesiones, con un elenco que se entrega al proyecto de forma excepcional y que a pesar de ciertos altibajos y digresiones en la narración, no llega a opacar el buen resultado final.