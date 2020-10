Feria del libro de Mendoza 2020: virtual e internacional

View this post on Instagram

[CONVOCATORIA ABIERTA ❤️] Muy felices de anunciarles que en medio de este año escrito en clave de ciencia ficción nuestra FERIA DEL LIBRO resiste y muta en formato 100% virtual desde el 10 al 15 de noviembre. ✨ Así es que a partir de hoy, abrimos convocatoria para sumar las participaciones de escritores y escritoras de Mendoza publicados entre septiembre 2019 y octubre 2020 editoriales de la provincia y librerías que cuenten con local en nuestro territorio ✅ Atención que este año su participación será gratuita. Quienes deseen participar, pueden escribir a: feriadellibro@mendoza.gov.ar ¡Gracias por el apoyo! #FDLMZA2020 #LiteraturaENEXPANSIÓN