La joven de 28 años tiene un extenso palmar en su haber en donde se destacan su participación en Conociendo Rusia como corista, la grabación de su disco Feroza en los míticos estudios Abbey Road de Londres, la nominación de este a los premios Gardel en la categoría Mejor álbum conceptual y aparecer su imagen, de la mano de Spotify, en el Madison Square Garden de Nueva York.

Feli reside actualmente en Buenos Aires a donde viajó hace ocho años para cumplir su sueño de dedicarse a la música. Con sus primeros pasos cantando dentro de vagones de subte (ver subtítulo), hace seis años atrás comenzaba a dar sus primeros pasos y a sumarse en el circuito indie porteño, como así también en espacios importantes como el CCK o el Konex, y hoy la encuentra realizando una gira por todo el país con El Valle Encantado Tour.

Con su particular presencia que combina la fortaleza feminista, con excentricidad, sensibilidad, sensualidad y un enorme talento, Feli es una de las piezas importantes en el nuevo género musical. En este tercer álbum retruca sus raíces y lleva su imaginario al extremo. Ese mundo nutrido por una fantasía criolla que con su poesía interpela directamente la realidad de hoy en día, da luz a doce nuevas canciones.

“El Valle Encantado” es un viaje por los orígenes de Feli. De ahí, de sus raíces, la cantante toma lo que quiere para reinventarlo, para darle una nueva vida a la música latinoamericana. La producción estuvo en las manos de Feli Colina y Baltazar Oliver y contó con la grabación de su banda actual: Martin Misa (percusión/coros), Manuel Figuerero (percusión/coros), Baltazar (piano/coros), Agustin Colina (bajo/coros).

En diálogo con Diario UNO con extrema sencillez y humildad, Feli recorrió gran parte de sus momentos en la música y cómo será su presentación de este jueves.

- ¿Cómo nace El Valle Encantado?

- Este disco es un grupo de canciones que fueron saliendo antes, durante y después de la pandemia. Cuando ya tenía el grupo de canciones empecé a buscar el común denominador entre ellas y vi que eran del folclor. Empecé a hablar con Balta (Baltazar Oliver), tecladista y productor, a intercambiar ideas en septiembre del año pasado. Tenía ganas de hacer un disco con más percusiones y voces como esqueleto por lo que ofrece un paisaje sonoro tan hermoso como simple con guitarras criollas, pianos acústicos, percusiones misteriosas y voces desgarradas.

- ¿Hoy al escucharlo estás conforme?

No lo he escuchado mucho la verdad, pero cuando me encuentro con pedazos me encanta aunque sí a algunos temas me hubiese gustado darle más tiempo a las voces.

- ¿En el recital se plasma el disco en plenitud o agregas esos detalles?

Pensar un show y un disco es algo muy diferente, se encara por otro lado, se piensa en otra cosa. Son reversiones que te permite hacer el vivo. Será un show espectacular, una banda gigantesca, un show medio teatral, performático y fiestero.

Una carrera que comenzó arriba de un subte

"Estaba en el subte porque pensé que era un medio para lograr esto que estoy haciendo ahora. Siempre digo y defiendo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Amé los años ahí. Me dió mucho", recuerda y valora Feli Colina sobre sus primeros años actuando en el Subte B de Buenos Aires.

Guitarra en mano iba de vagón en vagón cantando su música y mostrando su talento vocal y artístico. Este camino le dio un gran recorrido y "horas de vivo" lo que la han llevado a ser la artista que es hoy.

"No perdería de vista que es mi experiencia, no es la de todos los que van a cantar al subte", destaca Feli argumentando que "mal que mal tenía dónde comer", dejando a las claras que lo veía más como una experiencia y crecimiento que como su única forma de ganarse la vida.

"Mi pasó por allí fuera maravilloso", explica la salteña.

"El Madison Square Garden y lo de Abbey Road no me cambiaron el panorama"

"Me pasa mucho que en entrevistas me hablan de cuando grabé en los Abbey Road, pero la verdad eso no me cambió el panorama", confiesa Feli que ganó la quinta edición del concurso Camino a Abbey Road en el 2018 lo que la llevó a grabar en los míticos estudios famosos por ser claves en la historia de Los Beatles.

Sobre la imagen de ella que apareció en uno de los lugares más famosos del mundo como es el Madison Square Garden, en el corazón de Nueva York, Feli reconoció que "me impactó, mi familia estaba como loca, pero siento que no es ni más ni menos que eso". La joven artista apareció en ese cartel publicitario porque había sido seleccionada por Spotify para aparecer en la lista de reproducción EQUAL Hub, que es un espacio dedicado a destacar a las mujeres creadoras.

"Son cosas locas que pasan, pero se sigue construyendo. Es maravilloso, genial y lo agradezco, recibo y festejo, pero estoy más orgullosa de ahora estar trabajando en mi proyecto y mis shows que de esos eventos fantásticos", confiesa Feli sobre este mundo un tanto de fantasía, según su visión.

"Siento que tengo mucha suerte de nacimiento, tengo eventos de suerte que me traen a esta fantasía. Mis sueños están más relacionado a lo que puedo construir", finaliza Feli Colina que estará este jueves, a las 21, en la Taverna Culture Hall de Luján de Cuyo. Las entradas ya están a la venta.