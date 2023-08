Fede Bal dio positivo en un control de alcoholemia y deberá pagar una multa de 130 mil pesos

►TE PUEDE INTERESAR: El postre que pidió Wanda Nara en Estambul que cuesta lo mismo que una cena en Argentina

Además, afirmó que el actor y conductor reconoció haber tomado "una copa de más": "Tenemos una ordenanza que establece que el alcohol en sangre no debe superar los 0,5 gramos. Fueron 20 gramos de más los que llevaron a secuestrarle el vehículo".

Bariloche Fede Bal la multa.jpg

"Debe aprobar los exámenes tanto teóricos como práctico para recuperar la licencia. Por la cantidad de alcohol en sangre, tiene el mínimo de la multa que ronda los $130.000 aproximadamente y el tiempo de suspensión de la licencia de 30 días", detalló el funcionario.

Qué le dijo Carmen Barbieri

Su madre, Carmen Barbiei, habló del tema en su programa Mañanísima y retó a su hijo por su accionar: “Le pregunté ‘¿qué paso?’. Y él me dijo ‘nada, mamá. Tomé una latita y media de cerveza’”. “Yo le dije que siempre tiene que decirles a los amigos que manejen porque aunque tome una latita ya tiene alcohol en el cuerpo”.

►TE PUEDE INTERESAR: Es falso que haya muerto José Luis Perales

“Él estaba llegando al hotel y ahí lo pararon. Le sacaron el auto. No estaba alcoholizado, pero no se maneja ni con una gota de alcohol. ¡Cómo gritaba yo! Me encerré en el camarín de Los 8 Escalones y le dije de todo”, reveló la conductora.

Embed

“Y él me decía ‘mamá, soy un hombre’. Y yo ‘¿sos un hombre? ¡Sos mi hijo! ¡Te dije que no manejes!’. Salí del camarín loca. Me llevaban los demonios. Me puse nerviosa, como cualquier madre. ¡No saben cómo gritaba! Ay, se me pone la piel de gallina. Le dije de todo. No lo insulto. Pero le dije de todo. Yo le colgué el teléfono, pero antes de cortar le dije ‘¡crecé! Y me fui como loca”, finalizó la conductora.