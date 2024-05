Estreno teatral: "No quedan amuletos", un unipersonal futurista para reflexionar

No quedan Amuletos unipersonal de teatro.jpg Celeste Álvarez en un pasaje del unipersonal "No quedan amuletos".

Sinopsis

La obra está inspirada en el libro homónimo de la escritora mendocina Vera Jereb. En un futuro no muy lejano - y bastante posible - una mujer lucha por no perder su memoria en una realidad dominada por la tecnología y las inteligencias artificiales.

“Es un texto que me fascinó. Cuando decidimos trabajar sobre un unipersonal y sabiendo el interés que tiene Celeste sobre la inteligencia artificial, nos pareció un material maravilloso. Por lo cercano que es a nivel humano y por la crudeza con la que narra un futuro que está más cerca de lo que parece" primerea Castellani.

La obra cuenta momentos de una mujer que en un futuro distópico intenta no perder su humanidad. Trata de recordar, de no borrar su memoria, de reconstruir lazos amorosos, de mantenerse viva, de no desaparecer en una maraña de datos. Al respecto el director añade: “Mi desafío como director, entre muchos otros, es trabajar sobre una época desconocida. Lo cual es un campo amplio y por lo mismo peligroso. También el uso de videos a lo largo de la obra es un desafío siempre. Y el hecho de trabajar sobre el texto de una autora joven y con una propuesta híbrida y novedosa es complejo.”

Otras obras de Castellani y Álvarez

Castellani ya tiene una larga lista de unipersonales dirigidos con diferentes actrices -entre los que se destacan "El más antiguo beso de la tierra" y "Javiera y La mujer invisible"

Álvarez, por su parte, protagonizó el unipersonal "El evento de la habitación azul" al principio de su carrera; pero es la primera vez que esta dupla -que se destaca hace varios años trabajando juntos en su rol docente en la Universidad Nacional de Cuyo- , lleva a escena un espectáculo de este tipo.

La actriz comentó: “El proceso ha sido de mucho acompañamiento, desde agosto del año pasado, dándole forma desde lo dramático a esta historia que ya desde el libro era increíble. Contar una historia que se haga cuerpo. El desafío para mí era sostener la escena en soledad.”

Este espectáculo promete llevar al espectador a un viaje en el tiempo, a un futuro posible, para que pueda repensarse a sí mismo. “Es un futuro complicado el que se muestra en la obra. Una puja de lo artificial y lo real, lo artificial y lo humano, en donde lo humano no ha evolucionado lo suficiente entonces se vuelve una gran disputa, una batalla. Donde aparecen estos dos polos desafiándose. Es un futuro que a mí me preocupa. Siempre pongo en el teatro lo que me preocupa o me ocupa desde mi humanidad” adelantó la protagonista.

El elenco cuenta con herramientas muy interesantes que garantizan una gran experiencia.

En primer lugar un trabajo teatral en diálogo con lo multimedial, llevado a cabo minuciosamente por la creatividad de Paola Alonso quién está encargada de la parte audiovisual del espectáculo.

Por otro lado la disposición intimista que propone un convivio de sólo 20 espectadores por función en un espacio reducido.

Finalmente las temáticas inherentes a lo humano, que nos atraviesan. “Son muchas las temáticas: la soledad, la importancia de mantener la memoria, la complejidad que traen algunos avances tecnológicos, la productividad en épocas del dios mercado, el amor, el tiempo” reflexiona Castellani.

Esta invitación es a preguntarse también ¿cuáles amuletos ya no estarán en el futuro? ¿y cuáles son los amuletos que hoy tenemos? Álvarez responde “Los amuletos que hoy quedan, para mí, son los afectos. Cuando los afectos son desde el corazón son invencibles.”