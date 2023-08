En el marco de su gira nacional, Estelares regresa a la provincia después de un largo tiempo para presentar su reciente material. El grupo liderado por Manuel Moretti recientemente lanzó el single "Olías a futuro", perteneciente al último material de estudio.

La banda integrada por Moretti (voz), Víctor Bertamoni (guitarras), Pali Silvera (bajo), Javier Miranda (batería), Guillermo Harrington (guitarras y coros) y Eduardo Minervino (teclados) en 2022 editó décimo primer disco de estudio "Un Mar de soles Rojos", que recopila once canciones, once historias atravesadas en algunos casos por las inquietudes y las inseguridades mismas del aislamiento, como así también por las ansiedades y deseos urgentes. Este trabajo fue presentado en diciembre del año pasado, en el teatro Gran Rex con un concierto sold out.