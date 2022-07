Ensemblast Project, junto a Alejandra Sáez, presentan Música Latinoamericana del siglo XXI

Ensemblast Project visita Mendoza como parte de su gira internacional que abarcará países como Estados Unidos, Panamá, México, Argentina y Uruguay. Uno de los componentes especiales de esta presentación, y representando nuestra localía, será el estreno de una obra del reconocido compositor mendocino Jorge Mansilla.

El ensamble está dirigido y producido por el chelista panameño, Doctor en Música, Isaac Casal, quien preside a su vez la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá, encargada deorganizar el evento musical más importante de ese país, El Festival Internacional de Música “Alfredo de Saint-Malo”. A su vez, y como dato consagratorio, cabe destacar que losmiembros del ensamble han obtenido el prestigioso premio Emmy en la categoría de Composición/Arreglo Musical con la obra “River of the Last Valley”.

Ensemblast Project ha sido una fuerza creativa singular de nuevas y audaces tendencias en música de cámara que abre nuevos caminos con autenticidad y pasión, fusionando la estética del cuarteto clásico con estilos latinoamericanos contemporáneos y tomando prestados libremente elementos de un variado espectro de lenguajes musicales: folk, jazz, salsa, bolero, world music y pop. Al idear una práctica de interpretación que honra estas influencias, el estado del arte se ha redefinido inevitablemente.