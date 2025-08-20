El regreso de Gabriel Canci a sus orígenes con "Gran Hotel Tango"

Gran Hotel Tango obra de Gabriel Canci La obra, ideal para todo público, es un viaje a la Buenos Aires de los años '30.

Un espectáculo que celebra la identidad argentina

"Gran Hotel Tango" es una experiencia que rinde honor a la época dorada del tango, y a su vez, integra otros géneros musicales como el jazz, el bolero y el burlesque. La trama se desarrolla en un elegante hotel porteño, donde las historias de distintos personajes se entrelazan al compás de clásicos como "El firulete" y "Pipistrela".

La producción, a cargo del propio Gabriel Canci, se caracteriza por su gran despliegue técnico y artístico. La obra cuenta con una escenografía, un vestuario y una iluminación diseñados especialmente para sumergir a los espectadores en una atmósfera elegante y pasional. Además, se utiliza una pantalla como soporte visual en cada escena, completando así una experiencia que promete ser memorable.

El espectáculo cuenta con la dirección escénica de Germán Luque, con idea original y coreografías de Claudia Contreras y Fabio Mercado. La dirección musical está a cargo del maestro Víctor Silione. Juntos, crean un show que es un viaje emocional, lleno de recuerdos y del más profundo sentir de la identidad argentina.