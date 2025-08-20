"Sangre en los tacones": la comedia policial mendocina que no te podés perder

Sangre en los tacones obra teatral mendocina 2 Humor. "Sangre en los tacones", comedia teatral mendocina para este viernes.

Una trama llena de humor y misterio

Escrita por el dramaturgo mexicano Humberto Robles, la obra se centra en una serie de asesinatos que aterrorizan a la ciudad. La historia mezcla a un matrimonio en crisis económica, una fanática religiosa, un plomero desempleado y un policía corrupto. De esta mezcla surge un sinfín de situaciones absurdas y personajes irresistibles que envuelven al público en una trama de humor e inteligencia.

Un elenco de lujo

“Sangre en los tacones” cuenta con la participación de la reconocida locutora y comunicadora Celia Astargo, junto a artistas como Facundo Fozco, Kiana Mackenzie (ganadora del Premio Maverik), Guillermo Oliva y la destacada actriz Andrea Gómez (ganadora del Premio Raíces).