La comedia policial mendocina “Sangre en los tacones” regresa a los escenarios. Será este viernes 22 de agosto a las 21.30 en el Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510, 2do piso, Ciudad). Las entradas se pueden conseguir en Andes Ticket con un valor de $10.000. También hay descuentos para jubilados directamente en la taquilla del teatro el día de la función.
"Sangre en los tacones": la comedia policial mendocina que no te podés perder
El elenco El Globo vuelve con uno de sus mayores éxitos, una obra que combina un humor inteligente con personajes desopilantes