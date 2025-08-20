Inicio Espectáculos Comedia
Este viernes

"Sangre en los tacones": la comedia policial mendocina que no te podés perder

El elenco El Globo vuelve con uno de sus mayores éxitos, una obra que combina un humor inteligente con personajes desopilantes

Andrea Gómez y Celia Astargo en la obra teatral Sangre en los tacones. 

La comedia policial mendocina “Sangre en los tacones” regresa a los escenarios. Será este viernes 22 de agosto a las 21.30 en el Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510, 2do piso, Ciudad). Las entradas se pueden conseguir en Andes Ticket con un valor de $10.000. También hay descuentos para jubilados directamente en la taquilla del teatro el día de la función.

Sangre en los tacones obra teatral mendocina 2
Humor. "Sangre en los tacones", comedia teatral mendocina para este viernes.

Una trama llena de humor y misterio

Escrita por el dramaturgo mexicano Humberto Robles, la obra se centra en una serie de asesinatos que aterrorizan a la ciudad. La historia mezcla a un matrimonio en crisis económica, una fanática religiosa, un plomero desempleado y un policía corrupto. De esta mezcla surge un sinfín de situaciones absurdas y personajes irresistibles que envuelven al público en una trama de humor e inteligencia.

Un elenco de lujo

“Sangre en los tacones” cuenta con la participación de la reconocida locutora y comunicadora Celia Astargo, junto a artistas como Facundo Fozco, Kiana Mackenzie (ganadora del Premio Maverik), Guillermo Oliva y la destacada actriz Andrea Gómez (ganadora del Premio Raíces).

La dirección está a cargo de Facundo Fozco y Andrea Gómez, garantizando una puesta en escena llena de energía y profesionalismo.

