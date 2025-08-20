La banda mendocina de rock Pedro el Ermitaño festeja sus 25 años de trayectoria con un espectáculo especial. El show será el jueves 21 de agosto a las 20 en la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad). El grupo hará un repaso por sus canciones más emblemáticas, estrenará el videoclip de su nuevo single "Respirar" y presentará un Malbec Blanco con una etiqueta conmemorativa.
Pedro el Ermitaño celebra 25 años de rock con un show especial, vino y solidaridad
La banda mendocina festeja su trayectoria en la Nave Cultural con el estreno de un videoclip, la presentación de un vino y un fin benéfico