Este jueves

Pedro el Ermitaño celebra 25 años de rock con un show especial, vino y solidaridad

La banda mendocina festeja su trayectoria en la Nave Cultural con el estreno de un videoclip, la presentación de un vino y un fin benéfico

Pedro el Ermitaño. Este jueves en La Nave Cultural con una propuesta múltiple.

La banda mendocina de rock Pedro el Ermitaño festeja sus 25 años de trayectoria con un espectáculo especial. El show será el jueves 21 de agosto a las 20 en la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad). El grupo hará un repaso por sus canciones más emblemáticas, estrenará el videoclip de su nuevo single "Respirar" y presentará un Malbec Blanco con una etiqueta conmemorativa.

Lo recaudado por la venta de entradas se destinará a la Turma 302, del Programa Germinar, una organización sin fines de lucro enfocada en el desarrollo humano y comunitario. Las entradas se pueden adquirir a través de EntradaWeb.

Una noche de música, vino y conexión

El recital promete ser una noche de reencuentro con el público mendocino. Además de la música, el evento también es una experiencia sensorial, que une a dos íconos de la provincia: el rock y el vino. El Malbec Blanco que se presentará lleva en su etiqueta la misma ilustración del videoclip de "Respirar".

Según Leo Gasco, cantante y sommelier de la banda, “es un vino que sorprende: fresco, aromático, con carácter, que te mantiene atento a lo que está pasando, un malbec insignia de Mendoza en un estilo que despierta la curiosidad”.

El videoclip, dirigido por Gasco y filmado por Ariel Biondi, fue rodado en la Peatonal Sarmiento, Luján de Cuyo y la precordillera mendocina.

