Este viernes

Estreno teatral: "Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche"

Se trata de una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE de la provincia de Mendoza

Tania Casciani

Tania Casciani, Valeria Rivas y Jorge Fornés.

Las presentaciones continuarán hasta el domingo 12 de octubre, los sábados y domingos a las 21, en la sala Tito Francia. Las entradas tienen un valor de $ 6.000 y están disponibles en Entrada Web y en la boletería del Le Parc.

Sinopsis

Rebe se reencuentra, luego de años, con su padre en la noche de su cumpleaños. Él vive con Mariela, quien lo cuida, ya que se encuentra muy enfermo, padeciendo los primeros síntomas del Alzheimer. Afuera está lloviendo y Rebe guarda en su interior una angustia acumulada durante años. Vuelve para disipar una neblina de dolor que provocó la ruptura familiar y para reconstruir una memoria que ahora se ve amenazada por el olvido.

La obra escrita por Pablo Longo y dirigida por Ariel Blasco fue seleccionada por el Teatro Nacional Cervantes (TNC) y tendrá su temporada en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Los actores elegidos para la puesta en escena son Tania Casciani, Valeria Rivas y Jorge Fornés, y el actor suplente es Carlos Eugenio Romero.

El diseño sonoro es de Fernando César Veloso, el de iluminación es de Majo Delgado, el de vestuario es de Lis Cárdenas y el de escenografía es de Andrés Guerci. La obra tiene a Bruno Rubia como ayudante de realización, a Ana Martínez en maquillaje y a Daniela Castro en la producción local.

