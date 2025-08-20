Estreno teatral: "Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche"

Las presentaciones continuarán hasta el domingo 12 de octubre, los sábados y domingos a las 21, en la sala Tito Francia. Las entradas tienen un valor de $ 6.000 y están disponibles en Entrada Web y en la boletería del Le Parc.

Sinopsis

Rebe se reencuentra, luego de años, con su padre en la noche de su cumpleaños. Él vive con Mariela, quien lo cuida, ya que se encuentra muy enfermo, padeciendo los primeros síntomas del Alzheimer. Afuera está lloviendo y Rebe guarda en su interior una angustia acumulada durante años. Vuelve para disipar una neblina de dolor que provocó la ruptura familiar y para reconstruir una memoria que ahora se ve amenazada por el olvido.