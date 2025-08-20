El viernes 22 de agosto a las 21 se estrena la obra escrita por Pablo Longo y dirigida por Ariel Blasco "Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche", ganadora del Certamen Literario Vendimia 2019. Será en la sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).
Estreno teatral: "Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche"
Se trata de una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE de la provincia de Mendoza