"Verdades y consecuencias": teatro para reír y reflexionar

De qué se trata la obra teatral "Verdades y consecuencias"

La trama de esta historia se centra en una familia que, tras la repentina partida de uno de sus miembros, ve cómo el caos desata un juego de verdades y mentiras que pone en jaque la aparente perfección del hogar. La comedia, entre enredos y un ataque de sinceridad colectiva, invita a reflexionar sobre la sinceridad en nuestras relaciones y cuán bien conocemos realmente a quienes nos rodean.

"El proyecto surge como parte del trabajo del elenco de 'Habitar la Escena', con la autoría de Mabel Checa, en sus primeros pasos en la escritura y estrenando en la dirección a Matías Montiel. Todos miembros del elenco, habitando nuevos lugares desafiantes, no solo desde la actuación", cuenta Matías.

Con un elenco conformado por Santiago Pettit, Julia Antoniocci, Nicolás Quintero y Milagros Ortolano, la obra promete hacer reír, emocionar y reflexionar un poco acerca de cómo nos relacionamos con las personas que conocemos. ¿Realmente conocemos a quienes conocemos? ¿Qué tan sinceros somos?.

Ficha Técnica