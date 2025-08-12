Inicio Sociedad Teatro
Este viernes

"Verdades y consecuencias": teatro para reír y reflexionar

Una obra en la que el rock nacional es tan importante como su texto y promete dejar al público con una sonrisa y muchas preguntas

"Verdades y Consecuencias". este viernes en Godoy Cruz.

La obra teatral "Verdades y Consecuencias" se presenta es este viernes 15 de agosto a las 21 en el Auditorio Manuel Belgrano de la Mediateca de Godoy Cruz, (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz). Las entradas están disponibles a través del sitio EntradaWeb. La propuesta se repetirá el viernes 22 de agosto en la sala Ana Frank.

Producida por Hormiguero Teatro, la obra se gestó con parte del elenco de la compañía teatral "Habitar la Escena", bajo la dirección de Matías Montiel. Esta nueva temporada, la producción independiente de la cual Matías también forma parte, se presenta con la promesa de una puesta en escena dinámica y atractiva, donde el rock nacional es tan protagonista como el texto.

"Verdades y Consecuencias", promesa de risas y reflexi&oacute;n este viernes.

"Verdades y Consecuencias", promesa de risas y reflexión este viernes.

"Subirme a la dirección de esta obra fue un desafío, pero lo afronté con mucho entusiasmo, ya que contaba con un elenco con una formación y trayectoria teatral que hicieron que habitara este rol de una manera sencilla y divertida", comparte Montiel, quien también es productor de esta propuesta.

De qué se trata la obra teatral "Verdades y consecuencias"

La trama de esta historia se centra en una familia que, tras la repentina partida de uno de sus miembros, ve cómo el caos desata un juego de verdades y mentiras que pone en jaque la aparente perfección del hogar. La comedia, entre enredos y un ataque de sinceridad colectiva, invita a reflexionar sobre la sinceridad en nuestras relaciones y cuán bien conocemos realmente a quienes nos rodean.

"El proyecto surge como parte del trabajo del elenco de 'Habitar la Escena', con la autoría de Mabel Checa, en sus primeros pasos en la escritura y estrenando en la dirección a Matías Montiel. Todos miembros del elenco, habitando nuevos lugares desafiantes, no solo desde la actuación", cuenta Matías.

Con un elenco conformado por Santiago Pettit, Julia Antoniocci, Nicolás Quintero y Milagros Ortolano, la obra promete hacer reír, emocionar y reflexionar un poco acerca de cómo nos relacionamos con las personas que conocemos. ¿Realmente conocemos a quienes conocemos? ¿Qué tan sinceros somos?.

Ficha Técnica

  • Dramaturgia: Mabel Checa.
  • Dirección: Matías Montiel.
  • Producción: Hormiguero Teatro.
  • Actuación: Santiago Pettit, Julia Antoniocci, Nicolás Quintero y Milagros Ortolano.
  • Asistencia Técnica: Matías Montiel.
  • Fotografía: Matías Montiel.
  • Diseño Gráfico: Julia Antoniocci.

