Las propuestas programadas para el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 en el Teatro Pulgarcito, ubicado en el Parque General San Martín, y en el Espacio Cultural Julio Le Parc serán reprogramadas. La decisión se tomó debido a que la participación de más de 100 emprendedores y las presentaciones de títeres y bandas en vivo estaban previstas al aire libre en ambos espacios culturales y existe un alerta por posibles tormentas el fin de semana en Mendoza.
El pronóstico de lluvias obligó a reprogramar los recitales de Los Pericos, La Portuaria y otras actividades culturales
La Subsecretaría de Cultura suspendió y reprogramó las actividades previstas para este viernes, sábado y domingo en Mendoza para resguardar la seguridad de emprendedores, artistas y público
El Mercado Cultural se reprogramó para el 13, 14 y 15 de marzo en el Espacio Cultural Julio Le Parc y se suma el festival de food trucks organizado por Amegan. Este evento tenía prevista la presentación de Los Pericos el sábado 21 y La Portuaria el domingo junto a bandas locales y la propuesta de más de 100 emprendedores.
El Mercado Cultural propone un espacio de encuentro que reúne diseño, arte, producción local y música en vivo, convocando a emprendedores de distintos puntos de la provincia.
En tanto, el Teatro Pulgarcito tenía previstas actividades para el sábado y domingo, con música en vivo a cargo de la Banda Espuma (clásicos de rock nacional) y funciones de títeres. Este evento aún no tiene fecha de reprogramación.