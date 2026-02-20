El pronóstico de lluvias obligó a reprogramar los recitales de Los Pericos, La Portuaria y otras actividades culturales

El Mercado Cultural se reprogramó para el 13, 14 y 15 de marzo en el Espacio Cultural Julio Le Parc y se suma el festival de food trucks organizado por Amegan. Este evento tenía prevista la presentación de Los Pericos el sábado 21 y La Portuaria el domingo junto a bandas locales y la propuesta de más de 100 emprendedores.

El Mercado Cultural propone un espacio de encuentro que reúne diseño, arte, producción local y música en vivo, convocando a emprendedores de distintos puntos de la provincia.